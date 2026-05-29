Momentos de terror se vivieron en el sur de Bogotá tras registrarse una fuerte balacera en el interior de un establecimiento comercial nocturno. De acuerdo con información revelada en primicia por el periodista ‘El Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, el ataque armado tuvo lugar en un bar ubicado en el barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, dejando como saldo trágico una persona muerta y otra gravemente herida.

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Tras el reporte de las detonaciones, patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras que ambulancias de la red de salud distrital trasladaron de urgencia al sobreviviente a un centro asistencial cercano. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazó hasta el punto exacto para realizar el levantamiento del cadáver, recolectar material probatorio e iniciar las primeras indagaciones en curso que permitan identificar a los sicarios y establecer los móviles del crimen.

Este nuevo episodio de violencia reactivó de inmediato las profundas preocupaciones ciudadanas y las persistentes problemáticas que azotan a la capital en materia de orden público. Habitantes y sectores políticos locales han intensificado sus críticas hacia la gestión del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, señalando que las estrategias implementadas hasta el momento han resultado insuficientes para contener las dinámicas delictivas, el sicariato y las disputas territoriales entre bandas delincuenciales que operan en zonas vulnerables como el sur de la ciudad.

Las principales reclamaciones hacia la administración distrital se centran en la percepción de desprotección en los entornos comerciales y nocturnos, así como en la urgencia de medidas de fondo que vayan más allá de los patrullajes temporales. Mientras el CTI avanza en la reconstrucción de los hechos en el barrio Perdomo, la ciudadanía exige pronunciamientos contundentes y resultados efectivos frente a una ola de inseguridad que parece no dar tregua en Bogotá.

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