Videos difundidos en redes sociales registraron los momentos posteriores a un hecho violento ocurrido en el sur de Bogotá, el cual inicialmente fue reportado como una balacera en el barrio Santa Librada, ubicado en la localidad de Usme. En las imágenes compartidas en internet se observa la llegada de uniformados al lugar, quienes sacaron a un hombre gravemente herido del interior de un vehículo gris para subirlo a una patrulla policial y trasladarlo de urgencia a un centro asistencial. Horas más tarde, fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmaron a EL TIEMPO que la persona atacada falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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De acuerdo con los reportes oficiales y las versiones preliminares, el caso ocurrió pasado el mediodía de este 28 de mayo. La patrulla del sector, que realizaba actividades de vigilancia y control, fue alertada por la central de radio sobre varias detonaciones por arma de fuego. Al llegar al punto señalado, los agentes encontraron a dos personas dentro del automóvil; una de ellas presentaba una herida a la altura de la cabeza provocada por los disparos. Los primeros indicios apuntan a que los responsables del crimen se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego contra la víctima antes de huir del lugar.

Tras la confirmación del deceso, la Seccional de Investigación Criminal asumió la recolección de evidencias, el análisis de cámaras de seguridad y la verificación de testimonios para esclarecer los hechos y dar con la captura de los agresores. Autoridades del Distrito le entregaron detalles a El Tiempo sobre la identidad y las actividades del fallecido, revelando que el hombre se dedicaba a la venta de terrenos ilegales tanto en la localidad de Usme como en el sector de Chinauta, un centro poblado bajo la jurisdicción del municipio de Fusagasugá. Asimismo, indicaron que la víctima trabajaba como comerciante de vehículos y motocicletas.

Dentro del proceso de caracterización, los investigadores efectuaron las consultas correspondientes en las bases de datos judiciales y hallaron que al occiso le figuraban registros vigentes por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, entre otros. Mientras avanzan las pesquisas forenses y operativas, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer los móviles exactos del ataque y determinar si existían amenazas previas vinculadas a sus actividades comerciales o a sus antecedentes legales.

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