Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un homicidio ocurrido en las últimas horas en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, donde un hombre de 31 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego dentro de un parqueadero.

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El hecho se registró en un establecimiento ubicado en la carrera 68 con calle 1. La situación causó momentos de tensión entre trabajadores, conductores y personas que se encontraban en el sector al momento del ataque.

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Según las primeras hipótesis conocidas por ‘Gatonoticias’, el hombre habría llegado minutos antes al parqueadero y estacionado un vehículo, sin imaginar que sería víctima de un ataque armado. Las circunstancias exactas que rodean el crimen aún son materia de investigación.

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De acuerdo con el relato de un testigo que prefirió mantener su identidad en reserva, el agresor ingresó al establecimiento y se dirigió directamente hacia la víctima.

Según esta versión, el atacante sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el hombre en cuestión de segundos. La rápida acción del sicario habría provocado pánico entre quienes presenciaron los hechos.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un hospital cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de la víctima ni han entregado detalles sobre posibles móviles del crimen.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial y avanzan en la recolección de evidencias, así como en el análisis de cámaras de seguridad del sector.

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Los investigadores buscan establecer la identidad del responsable, determinar si actuó solo o con apoyo de otras personas y esclarecer las razones detrás del ataque.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que continúa desarrollando las labores correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en Bogotá.

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