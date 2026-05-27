La Región Metropolitana de Santiago, en Chile, se encuentra bajo absoluta conmoción tras revelarse los escabrosos detalles del brutal asesinato de un ciudadano colombiano. Las investigaciones judiciales de las autoridades australes dieron un giro impactante al señalar como presunto autor intelectual y material del crimen a otro connacional identificado como Abel Stiven Carabalí, de 30 años, un exfutbolista que, según el expediente, era el mejor amigo de la víctima desde hacía casi una década.

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El atroz homicidio se perpetró al interior de un edificio residencial en la comuna de Estación Central. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Chile, Carabalí y otro cómplice no solo torturaron y asesinaron al hombre, sino que procedieron a decapitarlo y a meter sus restos en una maleta. A través de impactantes videos de cámaras de seguridad revelados por el medio local Teletrece, se logró captar el instante preciso en el que el propio exfutbolista saca el equipaje con el cuerpo desmembrado del apartamento para subirlo a un taxi.

Posteriormente, los criminales transportaron el cadáver hasta una zona desolada conocida como la Cuesta Zapata, donde le prendieron fuego. Un habitante del sector divisó una llamarada a la distancia y alertó de inmediato a los Carabineros y Bomberos, quienes al apagar el incendio se toparon con una escena dantesca: un cuerpo parcialmente calcinado, con los miembros superiores fracturados y la cabeza cortada puesta a un costado junto a un objeto simbólico. “Previo a la decapitación tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, colocan la Biblia al lado de la cabeza, claramente es una marca habitual del crimen organizado”, detalló la fiscal Carmen Gloria Guevara.

Las autoridades chilenas informaron que Carabalí era supuestamente el líder de una red dedicada al tráfico de estupefacientes y que el crimen se habría desencadenado por ajustes de cuentas. “Ocho años de amigos jugando fútbol a lo menos”, lamentó la fiscal Guevara al hablar del vínculo de los implicados. Tras varios allanamientos donde se incautaron 19 kilos de droga y cuatro armas de fuego, tanto el exfutbolista como el taxista que transportó los restos quedaron cobijados con medida de prisión preventiva, mientras se avanza en la captura de otros dos sospechosos ya identificados.

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