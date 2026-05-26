El mundo de la televisión chilena está de luto luego de confirmarse la muerte de la actriz Teresa Berríos Tapia, una de las artistas más recordadas de la pantalla en ese país y quien participó en importantes producciones que marcaron a varias generaciones.

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La noticia comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó tristeza entre seguidores, colegas y amantes de las telenovelas y series chilenas, quienes recordaron algunos de los personajes más emblemáticos de su carrera.

La información fue confirmada por la organización Somos Chile Actores, que compartió una sentida publicación acompañada de una fotografía de la artista. En el mensaje destacaron tanto su extensa trayectoria profesional como el cariño que despertó durante décadas dentro de la industria del entretenimiento chileno.

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De acuerdo con lo revelado, Teresa Berríos falleció a los 103 años, convirtiéndose además en una de las actrices más longevas vinculadas al gremio artístico del país austral. Hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento.

Hablar de Teresa Berríos es mencionar parte importante de la historia de la televisión en Chile. Durante su carrera apareció en producciones ampliamente reconocidas como “Machos”, “Mea Culpa”, “Oro Verde”, “Fuera de Control” y “El día menos pensado”, espacios que alcanzaron enorme popularidad en América Latina.

Luego de conocerse la noticia, cientos de usuarios comenzaron a compartir escenas antiguas, fotografías y homenajes en redes sociales, resaltando la naturalidad y el talento con el que interpretaba cada uno de sus personajes.

La organización Somos Chile Actores también recordó el aporte de la actriz a la cultura y al desarrollo de la televisión chilena, mientras colegas y admiradores lamentaron su partida con mensajes de despedida y reconocimiento a su legado artístico.

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¿Cuáles son las actrices más longevas del mundo?

A lo largo de la historia del cine y la televisión, varias actrices lograron superar los 100 años y dejaron un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Algunas de ellas incluso continuaron vinculadas al mundo artístico hasta edades muy avanzadas.

Entre las intérpretes más longevas aparece Jeanne Calment, reconocida por Guinness World Records y quien llegó a participar en una película a los 114 años. La francesa vivió hasta los 122 años, convirtiéndose en la actriz de mayor edad registrada.

Otra figura destacada fue Connie Sawyer, considerada durante años la actriz activa más longeva de Hollywood. Participó en producciones de cine y televisión durante décadas y murió a los 105 años.

En la lista también sobresale Olivia de Havilland, legendaria estrella de “Lo que el viento se llevó”, quien falleció a los 104 años y fue una de las últimas grandes figuras vivas de la época dorada de Hollywood.

Asimismo, nombres como María Victoria, ícono del cine mexicano, y Eva Marie Saint, ganadora del premio Óscar, también forman parte del grupo de artistas centenarias que marcaron generaciones en la pantalla.

En el caso de Teresa Berríos Tapia, la actriz chilena fallecida recientemente a los 103 años, varios medios la destacaron como una de las artistas más longevas de Chile y una de las intérpretes centenarias más reconocidas de América Latina.