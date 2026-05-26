Un escándalo de proporciones internacionales sacude la alta política europea y latinoamericana tras revelarse los tomos del sumario judicial del denominado caso ‘Plus Ultra’. De acuerdo con los documentos revelados por el diario El Mundo de España, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, situó al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el “vértice” de una presunta organización criminal de carácter transnacional, la cual habría operado de forma estable desde el año 2020 para enriquecerse ilícitamente mediante el tráfico de influencias, cohecho y el blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en los negocios públicos.

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La pieza clave de la investigación judicial se concentró en la vivienda de Julio Martínez Martínez, señalado por las autoridades y la Policía como el presunto testaferro y “lacayo” de Rodríguez Zapatero. Durante un riguroso allanamiento liderado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), los agentes se incautaron de una misteriosa agenda negra marca Plus Ultra donde el empresario anotaba detalladamente “decisiones estratégicas” que trascienden notablemente el ámbito privado.

En el cuaderno manuscrito constan registros sobre la liberación de presos políticos en territorio venezolano, negociaciones bajo la mesa para la compraventa de oro con entidades estatales camufladas y la supuesta intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España para la repatriación del líder opositor Edmundo González.

Además de los secretos de Estado, el operativo policial dejó al descubierto una insólita y cinematográfica escena de ocultamiento de dinero en efectivo en el lujoso barrio Salamanca de Madrid. Con la ayuda de perros rastreadores especializados, los investigadores lograron desenterrar un botín de 286.000 euros en efectivo que Martínez tenía distribuidos en paquetes por los rincones menos pensados de su inmueble.

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Los reportes oficiales indican que los animales guiaron a la Udef hacia fajos de billetes escondidos en el interior de una bolsa de palos de golf, al fondo de cajas de mudanza, dentro de bolsas de regalos de Navidad, sobre la encimera del cuarto de baño e, incluso, paquetes con 10.000 euros en billetes de 50 escondidos detrás de los radiadores de la calefacción central.

La documentación incautada también destapó un multimillonario plan de negocios relacionado con el petróleo, sus derivados y la minería, donde se apuntaban millonarias transacciones con empresas estatales venezolanas como PDVSA y la Corporación Venezolana de Minería. En las anotaciones, que incluían transferencias y rutas operativas a destinos como Dubái y Emiratos Árabes, constaban fórmulas de pago preferenciales descritas como “repago en coke”, junto a un cobro sistemático de comisiones del diez por ciento marcadas estratégicamente en color rojo.

Con el caso ahora en manos de la Audiencia Nacional de España, la justicia busca determinar hasta dónde llegaban los tentáculos de esta red criminal que utilizaba el poder diplomático para pactar con el régimen de Venezuela mientras camuflaba fortunas en radiadores europeos.