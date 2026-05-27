Las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de vida del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en el sector de El Tintal, en el suroccidente de Bogotá. Nuevos videos de cámaras de seguridad se convirtieron en piezas clave dentro de la investigación.

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(Vea también: Dan a conocer principal hipótesis en crimen de profesor Kevin Ángel; buscan a sospechosos)

De acuerdo con las indagaciones conocidas hasta el momento, el docente de 31 años ingresó a una vivienda ubicada en el barrio La Rivera, en la localidad de Kennedy, acompañado de una mujer que, al parecer, conocía previamente. Las imágenes captadas por cámaras del sector muestran que horas después varios hombres salieron del inmueble cargando una maleta café con una toalla naranja encima.

Según la información revelada por Noticias Caracol y citada por El Tiempo, la principal hipótesis de los investigadores apunta a que el cuerpo de Kevin Santiago habría sido trasladado en un taxi durante la madrugada del jueves 21 de mayo.

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El vehículo se habría parqueado al frente del inmueble de donde habrían sacado el cuerpo hacia la 1:45 de la madrugada del 21 de mayo, posteriormente habría tomado la ruta de 10 minutos hacia una zona boscosa de El Tintal, lugar donde posteriormente fueron encontrados los restos del profesor.

Aunque las autoridades no han dado información detallada del vehículo, su ubicación es una pista clave para determinar la responsabilidad del conductor y dar con información de 3 sospechosos que ya fueron identificados.

Cámaras de seguridad pusieron en evidencia a tres sospechosos

En este sentido, los registros audiovisuales también muestran la llegada de un hombre en bicicleta a la vivienda minutos antes de que sacaran la maleta. Posteriormente, otras dos personas aparecieron en escena para ayudar a cargar el equipaje, cuyo peso llamó la atención de los investigadores.

El cuerpo del docente fue encontrado el pasado 22 de mayo en una zona de escombros ubicada en la carrera 92 con calle 11. Medicina Legal confirmó plenamente su identidad varios días después mediante cotejo de huellas dactilares. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, el cadáver presentaba signos de violencia y habría sido incinerado.

La Fiscalía y el CTI avanzan en el análisis de las grabaciones para identificar a todas las personas involucradas en el crimen. Versiones conocidas por medios nacionales señalan que al menos doce personas estarían siendo investigadas por su posible participación en el caso.

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