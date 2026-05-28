Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas en el sur de Bogotá luego de que se registrara un tiroteo en el barrio Santa Librada, localidad de Usme. El caso ocurrió este 28 de mayo y provocó preocupación entre residentes del sector.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque estaría relacionado con un presunto caso de sicariato. La víctima fue sorprendida por hombres armados que se movilizaban en motocicleta y que dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.

Varias personas que se encontraban cerca alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Minutos más tarde, uniformados de la Policía llegaron a la zona para atender la emergencia y verificaron que al interior del carro había dos personas.

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#BOGOTÁ. Pasado el mediodía de hoy 28MAY, se registró tiroteo en el b/Santa Librada, loc/Usme. Según informan, al parecer se trató de intento de s¡cariato en el que un hombre fue atacado a disparos por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Se desconoce el estado de salud de… pic.twitter.com/OVPZmagdfC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 28, 2026

Víctima recibió disparo en la cabeza

El hombre herido recibió ayuda de los policías y posteriormente fue trasladado en una patrulla a un centro asistencial. De acuerdo con El Tiempo, el hombre murió en medio del traslado debido a que fue herido en la cabeza.

Mientras avanzan las investigaciones, unidades de la Policía Metropolitana adelantan labores para esclarecer los móviles del ataque y ubicar a los responsables de este nuevo hecho armado registrado en el sur de la capital.

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