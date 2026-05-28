Las autoridades adelantan una intensa búsqueda para dar con el paradero del hombre señalado de asesinar a tiros a Ramón Antonio Moreno Sequeda, quien sería un empresario, dentro de un restaurante en la ciudad de Cúcuta. El crimen, ocurrido la noche del pasado 25 de mayo, quedó registrado en cámaras de seguridad y es analizado por los investigadores.

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Según la información conocida por medios regionales, el ataque se produjo hacia las 9:00 p. m. en el restaurante Picasso, ubicado en el barrio La Riviera, un concurrido sector de la capital nortesantandereana.

De acuerdo con los videos de seguridad, el presunto sicario ingresó al establecimiento sin ocultar su rostro. Vestía una camiseta negra con la palabra “Hugo”, pantalón de mezclilla oscuro y caminaba con dificultad, un detalle que llamó la atención de algunos testigos.

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Las imágenes muestran que el hombre entró al local aparentando ser un cliente común, mientras sostenía un celular en una mano y un arma de fuego en la otra.

Tras identificar a su objetivo, se dirigió directamente hacia la mesa donde se encontraba Ramón Antonio Moreno Sequeda compartiendo con varias personas.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el atacante se acercó a menos de un metro de la víctima y desenfundó el arma. Sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra Moreno Sequeda. La mayoría de los impactos habrían alcanzado la cabeza y el tórax de la víctima, quien cayó gravemente herida ante la mirada de los presentes.

El ataque causó pánico dentro del restaurante, donde decenas de personas presenciaron la escena.

Tras cometer el homicidio, el agresor abandonó rápidamente el establecimiento. Testigos indicaron que huyó cojeando y posteriormente abordó una motocicleta Suzuki GN negra en la que escapó del lugar. Minutos después llegaron unidades de la Policía, que encontraron a la víctima herida y coordinaron su traslado a la Clínica Santa Ana.

Pese a los esfuerzos médicos, Ramón Antonio Moreno Sequeda falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que el crimen quedó registrado por varias cámaras de seguridad ubicadas tanto dentro como fuera del establecimiento. Gracias a este material audiovisual, los investigadores ya cuentan con imágenes claras del presunto responsable y trabajan para establecer plenamente su identidad y ubicación.

Tras el ataque se activó un Plan Candado en distintos puntos de la ciudad para intentar capturarlo, aunque hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el caso.

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Luego del homicidio, el restaurante Picasso emitió un comunicado expresando solidaridad con los familiares de la víctima y asegurando que está colaborando con las autoridades.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamiento a la familia y seres queridos de la víctima. Actualmente estamos colaborando con las autoridades competentes y esperamos que los hechos sean esclarecidos lo antes posible”, señaló el establecimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer los móviles del crimen y determinar quién ordenó el ataque que acabó con la vida de Ramón Antonio Moreno Sequeda.

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