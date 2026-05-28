La investigación periodística de La Silla Vacía que sacude las esferas del poder a escasos tres días de las elecciones presidenciales de este domingo de mayo de 2026 tiene un componente netamente corporativo que ha encendido las alarmas de las autoridades. Más allá del vínculo personal que se le atribuye a Vanessa Cortés Carmona como presunta pareja del presidente Gustavo Petro, la lupa pública está puesta sobre la compleja y misteriosa malla empresarial que permitió que una excontratista de ingresos modestos multiplicara su patrimonio de forma vertiginosa en menos de cuatro años.

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La columna vertebral de este entramado es Kayros Advice SAS, una sociedad anónima simplificada fundada por Cortés el 9 de septiembre de 2022, apenas un mes después de la posesión de Petro. Con un capital inicial de 200 millones de pesos, la empresa dedicada teóricamente a asesorías gerenciales triplicó sus activos y disparó sus ingresos por encima de los 600 millones de pesos. Lo llamativo para los investigadores es que la firma opera bajo un absoluto anonimato: carece de página web, no tiene redes sociales y las tres sedes físicas registradas ante la Cámara de Comercio han resultado ser casas familiares en el sur de Bogotá, un conjunto residencial en la vía La Calera o una oficina en Chapinero donde los vigilantes aseguraron no conocer la compañía.

El rastro de papel se vuelve aún más complejo al cruzarse con Gracia ERP, una firma de desarrollo de software contable creada por el contador de confianza de Cortés, Alejandro Herazo, en sociedad con el actual viceministro del Interior, Jaime Berdugo (quien vendió sus acciones por cinco millones de pesos antes de que la empresa reportara ingresos por 2.400 millones de pesos en 2024).

Ambas compañías compartieron exactamente las mismas direcciones físicas y misteriosamente aparecieron en los directorios de los edificios de Chapinero solo después de que los reporteros enviaran cuestionarios oficiales. Además, Gracia ERP compró una lujosa propiedad de 2.200 millones de pesos en La Calera, justo al lado del lote adquirido por la empresa de la presunta pareja presidencial, un fortín inmobiliario blindado posteriormente bajo la figura de un fideicomiso inembargable.

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Esta intrincada red de sociedades, que no registra marcas comerciales visibles al público ni esquemas de captación de clientes tradicionales, despierta profundas dudas sobre el origen real de sus flujos de efectivo. El hecho de que sus actas y constitución coincidan temporalmente con el ascenso del petrismo y toquen de frente las hojas de vida de altos mandos de la cartera del Interior y del megacontratista Euclides Torres, traslada el debate de los portales de chismes hacia un presunto entramado de triangulación de recursos que promete sacudir los despachos judiciales.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.