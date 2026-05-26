La tranquilidad matutina de los habitantes del norte de la capital del país se vio abruptamente interrumpida por un nuevo y sangriento hecho de sangre que engrosa las preocupantes cifras de inseguridad en la ciudad. En la mañana de este martes 26 de mayo, se presentó un violento ataque sicarial en el barrio Ciudad Jardín, un sector residencial ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá, donde un hombre fue asesinado de manera despiadada con un arma de fuego frente a la mirada atónita de varios transeúntes.

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De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por los testigos y las autoridades que acudieron a la escena, la víctima del atentado era un reconocido comerciante de la zona que se desempeñaba laboralmente como carnicero en un fruver del sector. El trabajador se encontraba realizando sus labores cotidianas cuando fue sorprendido por los criminales, quienes no mediaron palabra alguna antes de accionar su arma y propinarle los impactos que acabaron con su vida de forma inmediata en el lugar de los hechos.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el trágico suceso a los medios de comunicación y entregó los primeros detalles de la investigación que se adelanta de forma urgente para esclarecer los móviles del crimen. “Al adelantar las verificaciones en el sitio, logramos establecer que la víctima es un comerciante y que fue atacado en ese punto. Frente a los agresores, determinamos que son dos sujetos que se movilizaron en motocicleta y, a bordo de ella, huyeron del lugar de los hechos”, explicó de manera oficial el teniente coronel Julio Botero, vocero asignado para este delicado caso judicial.

Ante la gravedad del homicidio, que generó pánico entre los clientes del establecimiento y los vecinos del barrio Ciudad Jardín, la institución armada desplegó un plan candado en las vías principales de la localidad para intentar cerrarles el paso a los homicidas. Asimismo, el alto oficial agregó que la Policía Metropolitana dispuso de todas sus capacidades técnicas y humanas, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con el firme objetivo de recolectar videos de cámaras de seguridad del sector, recopilar testimonios clave y avanzar rápidamente hacia la plena identificación, rastreo y posterior captura de los responsables de este reprochable asesinato que vuelve a sembrar el temor en las calles del norte de la ciudad.