Nuevos y escabrosos detalles del caso de Yulixa Toloza quedaron al descubierto tras conocerse, en exclusiva por La FM, el informe pericial de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El documento técnico reveló graves lesiones internas, fracturas, heridas con arma blanca y severas complicaciones asociadas al procedimiento estético al que fue sometida la mujer de 52 años antes de su fallecimiento.

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El dictamen forense, emitido el pasado 27 de mayo de 2026, concluyó de forma categórica que la muerte fue “violenta – homicidio”, lo que marca un punto de inflexión clave dentro de la investigación judicial.

Según el informe médico-legal, la causa del deceso estuvo directamente relacionada con un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”, realizado presuntamente días antes de que su cadáver fuera hallado en una zona boscosa de Cundinamarca. Uno de los hallazgos más impactantes consignados por los peritos fue la presencia de múltiples fracturas en el tórax de la víctima, documentando traumas específicos en los arcos costales izquierdos (del 2 al 8) y derechos (del 2 al 7) en la región anterior. Asimismo, se detectaron hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar, hematomas paravertebrales bilaterales y lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello.

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El reporte forense detalla además que la necropsia halló al menos 11 heridas causadas con un elemento cortopunzante, distribuidas en el abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra. Dichas heridas corporales estaban acompañadas de graves lesiones internas, sangrado debajo de la piel y licuefacción del tejido adiposo; no obstante, Medicina Legal aclaró que no existía evidencia de penetración directa a la cavidad torácica o abdominal. El texto médico señala que Toloza sufrió una extensa “disección hemorrágica” desde el cuello hasta la región glútea, término que describe la separación de los tejidos y la grasa subcutánea en medio de una hemorragia abundante.

Finalmente, los expertos determinaron que la víctima presentó un embolismo graso pulmonar —complicación donde partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo e invaden los pulmones—, lo que derivó en una insuficiencia respiratoria aguda generalizada. A esto se sumaron signos compatibles con una anemia aguda debido a una pérdida masiva de sangre, evidenciada en una palidez extrema, hematomas extensos y la ausencia de fluido sanguíneo en arterias y venas.

Las autoridades informaron que aún están pendientes los estudios especializados de toxicología en muestras de hígado, riñón, bilis, orina y líquido de purga para identificar qué sustancias le fueron suministradas, mientras avanza el proceso penal para determinar las responsabilidades de quienes participaron en el atroz hecho.

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