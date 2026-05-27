La investigación penal por la trágica muerte y desaparición de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento en el centro estético ilegal Beauty Láser en el sur de Bogotá, dio un impactante giro judicial. Mientras la Fiscalía avanza en las solicitudes de extradición de los principales sospechosos capturados en Venezuela, las autoridades colombianas concentran sus esfuerzos en resolver el cabo suelto más crítico del expediente: la plena identidad, el paradero y el entramado que protege a alias ‘Leo’, el anestesiólogo del polémico procedimiento.

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De acuerdo con revelaciones del diario El Tiempo, el nombre de ‘Leo’ aparece de forma recurrente en los testimonios de los empleados del local de estética ubicado en el barrio Venecia. La propia dueña del establecimiento clandestino, María Fernanda Delgado, confesó a los investigadores que fue este anestesiólogo quien planteó la macabra idea de sacar el cuerpo sin vida de Toloza de las instalaciones y posterior a ello, abandonarlo de manera impune en una zona boscosa del municipio de Apulo, Cundinamarca. Pese a la gravedad de los señalamientos, existe un pacto de silencio en el entorno por temor a represalias de seguridad.

Los investigadores de la Fiscalía siguen una pista clave que apunta a que ‘Leo’ es un ciudadano de nacionalidad cubana que llegó recientemente a Colombia junto a su esposa e hija. La lupa de las autoridades judiciales también se extendió a un puñado de profesionales cubanos que operan en diferentes centros estéticos de las localidades de Chapinero, Kennedy y Los Héroes, buscando establecer si existe una red de protección ilegal. Asimismo, las declaraciones de las esteticistas de Beauty Láser revelaron que los administradores del local contaban con poderosos contactos en el sector de Corabastos, zona donde el esposo de la dueña del negocio, Edinson Torres, trabajó durante un largo periodo, según el rotativo.

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Paralelamente al rastreo de los nexos comerciales, los peritos forenses avanzan en el análisis minucioso de las cámaras de seguridad del sector de Venecia, en las cuales quedó registrado el momento exacto en el que sacaron a Yulixa Toloza a rastras del local comercial tras sufrir las complicaciones médicas. Con los testimonios de auxiliares de enfermería que trabajaban sin contrato laboral y el historial de los implicados sobre la mesa, la Policía Judicial intenta identificar al misterioso anestesiólogo extranjero antes de que logre evadir de forma definitiva los requerimientos de la justicia nacional.