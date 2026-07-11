La vicepresidenta Francia Márquez hizo un balance de su paso por el Gobierno y destacó las políticas que, según afirmó, impulsó durante su gestión para fortalecer la garantía de derechos de distintos sectores de la población.

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En un video publicado por Márquez, la funcionaria aseguró que su llegada ala Vicepresidencia representó un cambio para grupos que históricamente, en sus palabras, habían permanecido al margen de las decisiones del Estado.

La frase con la que Francia Márquez resumió su paso por la Vicepresidencia

En su discurso, Márquez recordó su llegada al cargo y aseguró que hace cuatro años era difícil imaginar que una mujer con su historia pudiera ocupar la Vicepresidencia de la República.

“Hace cuatro años era imposible que una mujer como yo pudiera abrir las puertas de esta institución, la Vicepresidencia de la República de Colombia. Llegamos aquí y le abrimos las puertas a la dignidad”, manifestó.

La vicepresidenta sostuvo que durante el actual Gobierno se consolidaron políticas públicas enfocadas en mujeres, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y comunidades étnicas.

Los logros que destacó Francia Márquez de su gestión

Entre los avances que mencionó, Márquez aseguró que el Gobierno priorizó inversiones para el Pacífico colombiano con el objetivo de combatir el hambre, la pobreza y el abandono histórico de esa región.

También afirmó que se fortaleció la política exterior mediante una mayor relación con África, una estrategia que, según dijo, abre oportunidades comerciales para empresarios colombianos.

La vicepresidenta agregó que la administración avanzó en la reglamentación de la Ley 70 de 1993 y promovió iniciativas dirigidas a comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas y al pueblo rom.

Francia Márquez dijo que la lucha por la igualdad debe continuar

En el cierre de su intervención, la vicepresidenta afirmó que el propósito del Gobierno fue ampliar el acceso a derechos para distintos sectores de la sociedad y expresó su deseo de que esas políticas continúen.

“Este gobierno le abrió las puertas a la igualdad y a la equidad y nuestro mayor deseo es que nunca vuelvan a cerrarse. Seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre“, concluyó.

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