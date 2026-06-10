Este miércoles, 10 de junio, salió a la luz que la presidenta de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, le envió una notificación al presidente de la República, Gustavo Petro, anunciándole que fue suspendido temporalmente por participación en política.

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Según el documento que se conoció, Petro estará suspendido hasta el “21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde, en los términos y por las razones expuestas en el parte motiva de esta providencia”.

De esta manera, tal como le ocurrió cuando fue alcalde de Bogotá, Petro no podrá seguir cumpliendo con sus obligaciones y deberes como mandatario colombiano, por lo que debe ser reemplazado durante los próximos 11 días.

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Quién reemplazará a Gustavo Petro como presidente de Colombia

Ahora, en pasadas ocasiones, cuando el mandatario viajaba, Petro solía nombrar a algún ministro, especialmente Armando Benedetti, para que asumiera las responsabilidades de presidente mientras él estaba ausente.

Sin embargo, en esta oportunidad no tiene esa potestad y por eso su reemplazo natural es la vicepresidenta, Francia Márquez, según está estipulado en la Constitución Política de Colombia.

La Constitución dice: “En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período”.

De esta manera, de acá hasta el próximo 21 de junio, la que tendrá responsabilidades de máxima mandataria será Francia Márquez, quien fue elegida popularmente como vicepresidenta al tiempo que se eligió a Petro como mandatario por el periodo de 2022-2026.

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Luego de esta fecha, Gustavo Petro seguirá con sus funciones hasta el próximo 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo mandatario, ya sea Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.