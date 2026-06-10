La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes emitió una resolución en la que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro del ejercicio de su cargo hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m.

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La medida fue adoptada por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral y, según el documento, se fundamenta en la indebida participación en política de Petro durante las elecciones.

Además, se aclara que contra esta decisión no procede ningún recurso, debido a que se trata de un auto de sustanciación e impulso procesal.

El documento también establece que la decisión debe ser notificada formalmente al mandatario o a su apoderado, siguiendo lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.

Asimismo, se ordena comunicar la suspensión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para garantizar el cumplimiento de la medida. Igualmente, se notificará al Ministerio Público para lo de su competencia.

La resolución señala que, aunque no procede recurso contra la decisión, el investigado mantiene sus garantías de contradicción, defensa y solicitud de pruebas dentro del proceso.

Finalmente, se ordena librar las comunicaciones y oficios correspondientes para cumplir la decisión adoptada.

Analistas políticos señalaron que la decisión termina siendo favorable para Gustavo Petro e Iván Cepeda, ya que al estar suspendido el presidente puede participar activamente en política y que, por casualidad, la suspensión se acaba en el día de las elecciones.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.