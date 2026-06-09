El periodista y columnista Felipe Zuleta respondió con dureza al presidente Gustavo Petro luego de las críticas que el mandatario hizo por una de sus columnas publicadas en El Espectador.

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A través de un mensaje en Blu Radio, Zuleta rechazó los señalamientos del jefe de Estado y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Presidente, no me culpe de su incultura ni de sus delirios”, escribió Zuleta, quien aclaró que en su columna no hizo referencia a Adolf Hitler, sino a la frase “por la razón o por la fuerza”, lema incluido en el escudo de Chile desde 1812, país del que Zuleta también es ciudadano.

El periodista sostuvo además que su postura no responde a “ideologías totalitarias” y defendió un modelo basado en “libertad y orden”, así como en la necesidad de fortalecer el orden público, la inversión privada y la reducción de la burocracia en Colombia.

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Zuleta también cuestionó la actitud del mandatario frente a los medios de comunicación y aseguró que un presidente debe actuar como símbolo de unión nacional.

“Al usar su alta dignidad para atacar a los periodistas que ejercen su derecho a la opinión, usted está desdibujando su cargo”, afirmó el columnista.

Israel rechaza trino antisemita de Petro

El gobierno de Israel rechazó el mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en el que escribió “Heil Hitler” al responder a la columna de opinión favorable al candidato Abelardo de la Espriella. La Cancillería israelí calificó el pronunciamiento como “una pérdida total del compás moral y una mancha indeleble en el legado de Colombia”.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, también cuestionó las palabras del mandatario colombiano y le pidió retractarse antes del debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Petro presidirá esta semana en Nueva York. “Hay líneas que no se cruzan. El uso de consignas nazis es una bajeza de la que no hay retorno”, afirmó.

La controversia surgió luego de que Petro reaccionara a una columna escrita por el periodista Felipe Zuleta, elaborada con apoyo de la inteligencia artificial Gemini de Google, en la que se defendían posturas relacionadas con el orden, la autoridad y la libertad económica. El mensaje del presidente superó los 29 millones de visualizaciones.

El episodio volvió a tensar las relaciones entre Colombia e Israel, deterioradas desde 2024 tras la ruptura diplomática anunciada por Petro por la guerra en Gaza.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.