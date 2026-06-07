La negativa de Westcol de aceptar, por ahora, una invitación de Aida Quilcué para visitar una comunidad indígena terminó provocando una reacción directa del presidente Gustavo Petro. El mandatario se pronunció en redes sociales después de que el reconocido creador de contenido explicara que, en medio de la recta final de la campaña presidencial, prefiere concentrarse en contenidos relacionados con debates y temas políticos.

Sigue a PULZO en Discover

Todo comenzó cuando Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, extendió una invitación pública al influenciador a través de su cuenta de X. La líder indígena le propuso conocer de cerca las tradiciones, la cultura y la cosmovisión de su comunidad. En el mensaje escribió: “Estoy segura que Colombia podrá descubrir a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”.

Westcol respondió agradeciendo el gesto, aunque dejó claro que no asistiría en este momento. El ‘streamer’ argumentó que atraviesa una etapa en la que busca ofrecer a sus seguidores contenidos relacionados con la coyuntura electoral y las discusiones públicas que rodean la segunda vuelta presidencial. “Quiero ser lo mas transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven. Un saludo y gracias de nuevo”, escribió.

Sin embargo, el creador de contenido también dejó abierta la puerta para una futura visita. En su respuesta aseguró que le gustaría vivir esa experiencia más adelante y conocer personalmente la comunidad de Quilcué cuando las circunstancias se lo permitan.

Lee También

La decisión del influenciador llamó la atención de numerosos usuarios en redes sociales y llegó hasta el presidente Petro. El mandatario reaccionó a una publicación en la que cuestionaban que Westcol hubiera sostenido encuentros con figuras políticas como Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, mientras rechazaba temporalmente la invitación de la líder indígena.

Fue entonces cuando Petro lanzó su reacción. “No aceptar la invitación de una indígena a su territorio es desconocer la raíz del pueblo colombiano. El Árbol sin raíz se cae y sus hojas se las lleva el viento”, publicó.

“Los pueblos fuertes tienen raíces y se respetan” y remató diciendo que esa conexión cultural “es un tótem fundamental de la existencia”, agregó.

No aceptar la invitación de una indígena a su territorio es desconocer la raíz del pueblo colombiano. El Árbol sin raíz se cae y sus hojas se las lleva el viento. Los pueblos fuertes tienen raíces y se respetan. Es un tótem fundamental de la existencia https://t.co/eN5LivrFqY — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2026

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.