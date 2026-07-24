Por segunda vez en pocos días, el Invima lanzó una alerta sobre productos de la misma marca de cosméticos de un reconocido influencer. Ahora la advertencia recae sobre la ‘Tinta’ de Arana Shop, un artículo que, de acuerdo con la autoridad sanitaria, se estaba vendiendo por redes sociales y páginas web sin cumplir con los requisitos legales para su comercialización en Colombia.

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El producto hace parte de la línea de cosméticos del influencer Jesús Arana Simancas, quien se presenta como médico estético. La entidad explicó que, tras las verificaciones correspondientes, encontró que el artículo no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), por lo que fue catalogado como un producto fraudulento. La alerta llega pocos días después de que el Invima emitiera un reporte similar sobre uno de los jabones faciales de la misma marca.

Por qué el Invima alertó sobre la ‘Tinta’ de Arana Shop

El Invima advirtió que el uso de cosméticos sin registro sanitario representa un riesgo para los consumidores, ya que no existen garantías sobre la calidad del producto ni sobre las condiciones en las que fue elaborado, transportado o almacenado. Además, la entidad indicó que esa situación impide hacer seguimiento a la cadena de distribución del artículo.

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Frente a quienes ya adquirieron el cosmético, el organismo hizo un llamado contundente. “Suspenda de inmediato el uso del producto ‘Tinta’ marca Arana Shop y reporte a las personas o establecimientos que lo distribuyan a través del portal institucional”, recomendó el Invima en el comunicado.

La autoridad sanitaria también recordó que cualquier persona puede verificar gratuitamente si un producto cuenta con registro sanitario vigente consultando la plataforma oficial del Invima, una herramienta que permite confirmar la legalidad de cosméticos y otros artículos de uso personal antes de comprarlos.

Además de la advertencia a los consumidores, el Invima impartió instrucciones a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales para que adelanten inspecciones en los establecimientos de sus respectivas jurisdicciones. La entidad también lanzó un mensaje dirigido a comerciantes, importadores y distribuidores del sector cosmetológico: “Los establecimientos deben abstenerse de comercializar el producto identificado, bajo la posibilidad de ser sujetos de medidas de seguridad y procesos sancionatorios”, concluyó el organismo.

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