En medio de casos controversiales en Colombia, una figura pública quedó en el ojo del huracán luego de que las autoridades pusieron la lupa en uno de los productos a su nombre.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) activó una alerta sanitaria por un tinte que hace parte del catálogo de Jesús Arana, reconocido ‘influencer’ colombiano.

“A través de denuncias recibidas y acciones asociadas a la vigilancia sanitaria realizadas por el Invima, se ha detectado la comercialización del producto ‘Tinta’ marca Arana Shop, a través de redes sociales (Instagram, TikTok y Tiendas Virtuales)”, indicó la entidad.

Las autoridades pusieron en evidencia en el documento de aviso a la opinión pública la realidad alrededor de ese producto de belleza que se difundió en los mencionados espacios digitales.

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“Dicho producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”, advirtió.

En esa misma línea, puso sobre la mesa los peligros que en este caso existen debido al tinte en cuestión, por lo que ordenó el retiro inmediato de ese artículo en el territorio nacional.

“Es importante resaltar que los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos, en lo referente a su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento”, señaló.

Por esta razón, la institución sanitaria recomienda a todos los consumidores abstenerse de comprar productos sin registro vigente. Estas mercancías fraudulentas circulan frecuentemente en páginas web y redes sociales.

El organismo advierte que la falta de trazabilidad en la cadena de distribución impide verificar el transporte y almacenamiento. Esta situación representa un peligro potencial para la salud pública.

La entidad solicita a los usuarios suspender inmediatamente el uso de la TINTA marca ARANA SHOP. Asimismo, insta a la ciudadanía a denunciar a los distribuidores en la página oficial.

Para comprobar la autenticidad de cualquier producto, la institución invita a ingresar al portal www.invima.gov.co. Los ciudadanos deben consultar allí la sección de Servicios en Línea para verificar registros.

El Invima ordenó a las secretarías de salud ejecutar inspecciones rigurosas en los establecimientos locales. Las autoridades regionales aplicarán las medidas sanitarias correspondientes e informarán los hallazgos al instituto.

Finalmente, la autoridad sanitaria exigió a comerciantes y distribuidores suspender la venta del producto. Quienes incumplan esta directriz enfrentarán duros procesos sancionatorios y severas medidas de seguridad.

¿Quién es Jesús Arana?

Jesús Arana es un reconocido médico estético, emprendedor y creador de contenido colombiano originario de Cartagena de Indias. Destaca en plataformas digitales por promover el cuidado facial y procedimientos cosméticos.

Inició su trayectoria en las redes sociales en el año 2020 compartiendo recomendaciones médicas. Su enfoque combina conocimientos científicos de dermatología con un lenguaje directo, accesible y divertido.

Su rápido posicionamiento digital le permitió construir una comunidad numerosa y bastante fiel. Además de la consulta clínica, incursionó como modelo participando en pasarelas incluyentes durante el evento Colombiamoda.

Como empresario fundó la marca Arana Shop para vender cosméticos de uso cotidiano. La línea ofrece jabones limpiadores y productos enfocados en mejorar la salud cutánea de los usuarios.

La comercialización de estos insumos causó repercusión mediática tras alertas de vigilancia sanitaria. Las autoridades notificaron inconsistencias en los permisos reglamentarios requeridos para la distribución de ciertos jabones faciales.

A pesar de los cuestionamientos regulatorios, Arana mantiene una fuerte presencia mediática en Colombia. La audiencia sigue sus recomendaciones por su carisma y su aproximación cercana hacia el público.

Actualmente continúa ejerciendo la medicina estética y desarrollando proyectos personales en internet. Su trabajo integra la divulgación sobre salud facial, el entretenimiento y el impulso del modelaje incluyente.

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