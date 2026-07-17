Las personas que utilizan popular crema para peinar deberán revisar el lote del producto antes de volver a aplicarlo. Esto luego de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió que uno de esos productos comercializados en Colombia no cumple con los parámetros de calidad exigidos.

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De acuerdo con la entidad, la medida de retiro del producto aplica exclusivamente para la Crema de Peinar Leche de Coco Pal Pelo con Células Madre, en presentación de 250 mililitros, identificada con el registro sanitario NSOC89337-18CO y el lote 2208-124, que pertenece a Laboratorios Cosmecol de Colombia S.A.S., cuya fabricación está a cargo de Dermocosmética Ltda.

La decisión corresponde a la Alerta Sanitaria 212 de 2026, emitida luego de un análisis efectuado dentro del programa de vigilancia de productos cosméticos. Durante esa evaluación, la autoridad encontró que el lote inspeccionado presentó un resultado por fuera de los límites permitidos para la carga microbiológica.

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En ese sentido, el Invima aclaró que la alerta no cobija otros lotes ni otras presentaciones de la crema para peinar. Además, indicó que la decisión busca prevenir posibles riesgos para los consumidores mientras se completa el proceso de retiro de las unidades distribuidas en establecimientos comerciales.

¿Qué deben hacer quienes compraron el producto?

La autoridad sanitaria recomendó dejar de utilizar la crema, así como lo hizo recientemente con una marca de jabón, si corresponde al lote señalado y evitar su compra en caso de encontrarla disponible en algún punto de venta. También pidió a distribuidores, almacenes y establecimientos de belleza retirar las unidades afectadas y abstenerse de ofrecerlas al público.

Aunque no se han reportado eventos adversos asociados a este lote, el Invima invitó a los usuarios a informar cualquier reacción que pudiera presentarse después de su uso. Esos reportes permitirán fortalecer el seguimiento de la alerta y apoyar las acciones de vigilancia sanitaria que adelanta la entidad.

El instituto reiteró que este tipo de controles forman parte de los programas de inspección permanente sobre productos cosméticos que se comercializan en el país, con el propósito de verificar que cumplan las condiciones de calidad y seguridad exigidas antes de llegar a los consumidores.

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