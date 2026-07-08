El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por un jabón facial comercializado por Arana Shop, luego de declararlo como un producto fraudulento. La entidad explicó que la decisión se tomó tras recibir denuncias y adelantar acciones de vigilancia sanitaria a través de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.

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Según el Invima, el jabón facial no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente ni con autorización sanitaria requerida para su comercialización en Colombia. La entidad advirtió que los cosméticos que circulan sin estos permisos pueden representar un riesgo para los consumidores, debido a que no hay garantías sobre su composición, calidad, seguridad, eficacia o las condiciones en las que fueron fabricados.

La autoridad sanitaria también señaló que existe una falta de trazabilidad sobre el producto, pues no se conoce con certeza su cadena de comercialización. Esto impide verificar aspectos como el origen del jabón, los procesos de almacenamiento, transporte y distribución, factores que son determinantes para garantizar la seguridad de quienes lo utilizan.

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El producto era promocionado a través de redes sociales por la cuenta Arana Shop, que cuenta con cerca de 198.000 seguidores en Instagram y 40.000 en TikTok. Además, Jesús Arana Simancas, quien se presenta como CEO de la marca, tiene una comunidad de más de 200.000 seguidores en Instagram, situación que evidencia el alcance que pudo tener la difusión del cosmético en plataformas digitales.

Ante esta situación, el Invima recomendó a las personas que hayan comprado o estén utilizando el jabón facial de Arana Shop suspender inmediatamente su uso. La entidad indicó que esta medida busca prevenir posibles afectaciones a la salud mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

Asimismo, el organismo pidió a los ciudadanos reportar a las autoridades sanitarias cualquier establecimiento, persona o canal digital que continúe comercializando el producto. También recordó la importancia de revisar que los cosméticos adquiridos en Colombia cuenten con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente antes de aplicarlos en la piel.

Finalmente, el Invima solicitó a las secretarías de salud del país reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para identificar la presencia del jabón facial y tomar las medidas necesarias. La entidad advirtió que fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores que continúen ofreciendo el producto podrían enfrentar medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

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