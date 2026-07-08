A contrarreloj y con una enorme preocupación están miles de colombianos por cuenta de un grave problema tecnológico en Colpensiones. A escasos días de que se venza el plazo definitivo para acogerse a la Oportunidad de Traslado habilitada por la reforma pensional, la entidad estatal registra serias fallas en su sistema, dejando completamente varados a los usuarios que necesitan adelantar trámites urgentes.

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La situación es crítica porque el próximo 16 de julio se vencerá este mecanismo especial que les permite a las mujeres mayores de 47 años (con al menos 750 semanas cotizadas) y a los hombres mayores de 52 años (con 900 semanas o más) cambiarse entre el régimen público y los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) sin necesidad de pagar abogados ni meter demandas judiciales. Según cifras de Asofondos, cerca de un millón de personas cumplen con los requisitos para beneficiarse y ya se han concretado más de 153.000 traslados, pero las caídas de la plataforma amenazan con dejar por fuera a los rezagados.

Las quejas por la atención presencial no dan espera. En Bucaramanga, por ejemplo, un ciudadano identificado como Oliden Riaño Acelas relató el viacrucis que ha vivido tras acudir en tres oportunidades al punto de atención para radicar sus papeles de retiro y poder entrar en la nómina de pensionados. En todas las visitas le salieron con el mismo cuento: “no hay sistema”. Tras su insistencia el pasado lunes, los funcionarios le dieron un número de teléfono para averiguar si la plataforma ya servía, pero al llamar le dijeron que volviera a marcar hasta el viernes.

El panorama en los canales virtuales es igual de desalentador. El reconocido abogado experto en pensiones, Óscar Iván Palacio Tamayo, lanzó una fuerte alerta en sus redes sociales denunciando que las plataformas digitales de Colpensiones están totalmente caídas para consultar el historial laboral o hacer cálculos actuariales. Palacio calificó el hecho como “gravísimo” debido a que el tiempo corre y si el sistema no responde, muchos trabajadores podrían perder el derecho de conservar el régimen de transición antes de la medianoche del 16 de julio. Por eso, le pidió a la Superintendencia Financiera meterle el ojo al asunto y exigir explicaciones urgentes a las directivas de la entidad.

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Al ser consultada sobre este tierrero, Colpensiones prefirió no dar un pronunciamiento específico sobre los reportes de los usuarios y se remitió a un comunicado divulgado el pasado viernes. En ese documento, la entidad justificó los problemas explicando que están metidos en un proceso para migrar toda su infraestructura tecnológica hacia otro centro de datos. Aunque la administradora pública aseguró que detuvo temporalmente esa migración para garantizar la atención en sus 81 oficinas y prometió que los datos de los afiliados están a salvo, la realidad en las calles demuestra que el sistema sigue sin dar pie con bola en la recta final de una de las decisiones más importantes para el futuro de los trabajadores.