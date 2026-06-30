Colpensiones anunció una actualización entre junio y julio en Colombia, pero de manera sorpresiva tomó una nueva determinación y dejó las fechas para llevar a cabo ese proceso.

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La entidad indicó que, “con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y normalizar la prestación de sus servicios”, suspendió temporalmente la migración del Centro de Datos que se venía adelantando como parte del proceso de actualización tecnológica.

“La decisión se tomó de manera preventiva para retornar oportunamente a la operación habitual de los canales de atención y asegurar que las personas puedan acceder a los servicios y trámites de Colpensiones con normalidad”, explicó en un comunicado este martes 30 de junio de 2026.

El mantenimiento descrito antes comenzó el sábado 27 de junio y estaba previsto para terminarse el próximo jueves 2 de julio, situación que quedó en la mira debido a que se hace a menos de tres semanas del 16 de julio, día límite para radicar solicitudes de traslado por oportunidad.

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Precisamente, por eso es que el fondo público de pensiones reversó su medida inicial para la ejecución de trámites para miles de usuarios y las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

Por esa razón, indicó que los 81 Puntos de Atención de Colpensiones (PAC) se encuentran funcionando normalmente en el país y están disponibles para orientar, asesorar y atender a la ciudadanía en sus trámites y solicitudes.

Por esa razón, Colpensiones remarcó la nueva fecha para la actualización y mantenimiento, con la intención de que la ciudadanía lo tenga presente en los próximos días.

“La Administradora aclara que la migración del Centro de Datos no ha sido cancelada. Este proceso será retomado el próximo fin de semana del 4 y 5 de julio, bajo las ventanas operativas y los protocolos técnicos definidos para este tipo de actividades, con el fin de garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad de la información”, resaltó.

La entidad reitera que estas labores hacen parte de su estrategia permanente de fortalecimiento tecnológico y que no comprometen la información de los colombianos y colombianas, ni los recursos administrados.

Colpensiones indicó que continuará informando oportunamente cualquier novedad relevante y reafirma su compromiso con la prestación de servicios seguros, estables y confiables para la ciudadanía.

De igual manera, advirtió que este proceso hace parte de la estrategia permanente para fortalecer la estabilidad, seguridad y capacidad de los servicios que se prestan a millones de colombianos/as.

“La actualización se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de equipos especializados y dentro de los mecanismos de seguimiento de las autoridades competentes”, señaló.

Colpensiones explicó que, a la espera de que culminen las labores programadas, se mantienen habilitados los canales de atención para orientar a las personas sobre los servicios disponibles.

¿Cuándo es el plazo para radicar solicitudes de traslado por oportunidad?

En Colombia, el plazo para radicar solicitudes de traslado por oportunidad vence el 16 de julio de 2026. Esa fecha aplica para quienes cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas definidos para este mecanismo.

La oportunidad de traslado permite cambiar entre Colpensiones y los fondos privados sin procesos judiciales, siempre que la persona esté en el régimen de transición y cumpla las condiciones exigidas.

Para acceder, las mujeres deben tener al menos 47 años y 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deben contar con 52 años y 900 semanas, con corte al 30 de junio de 2025.

Además, la persona debe estar a menos de 10 años de la edad de pensión. Ese requisito hace parte del grupo de afiliados que puede usar la llamada oportunidad de traslado.

Colpensiones señala que la doble asesoría sigue siendo un paso clave antes de hacer la solicitud formal. Ese trámite ayuda a comparar el régimen público y el privado para tomar una decisión informada.

En la práctica, conviene iniciar el proceso cuanto antes. El plazo legal sigue abierto hasta el 16 de julio de 2026, y después de esa fecha ya no se podrá radicar la solicitud por esta vía.

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