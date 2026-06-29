Por: VALORA ANALITIK

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La jornada laboral en Colombia bajará a 42 horas a partir del próximo 15 de julio, lo que supone que las empresas y los empleadores deberán acomodar sus turnos de trabajo.

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Los nuevos esquemas deben tener en cuenta, entre otros aspectos, la distribución de ese nuevo máximo en un límite de 6 días, garantizando siempre un día de descanso para los trabajadores.

La norma indica que algunos oficios no deberían cumplir con la nueva jornada laboral en Colombia, por lo que, en esos casos, se tendrá que reconocer el pago extra cuando sea necesario.

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Según la ley, el hecho de que un empleado trabaje menos horas no implica la reducción del salario, pues la misma cantidad de trabajo deberá llevarse a cabo en un menor tiempo.

Cuánto costará la hora trabajada en Colombia

La ley indica que las horas extra máximas se mantienen en 12 a la semana y en dos al día, incluyendo los recargos correspondientes cuando se trate de labores en jornadas nocturnas.

Lo que sí sube en el ingreso de los trabajadores es el valor de la hora trabajada, toda vez que de ese modo se justifica mantener el salario de los empleados, aun cuando el máximo pase de 44 a 42 horas.

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La norma señala que, con el cambio, la hora ordinaria quedará en 8.338 pesos a partir del 15 de julio de 2026, lo que representa un aumento directo de 379 pesos frente al primer semestre, cuando se pagaba a 7.959 pesos.

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