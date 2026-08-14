Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En medio del Congreso Empresarial Colombiano, liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el presidente del Senado hizo un llamado enfático a la unión de todos los sectores sociales y políticos, solicitando dejar de lado las posturas ideológicas en función de reconstruir el país. Este mensaje, dirigido especialmente a los empresarios, instó a respaldar iniciativas legislativas claves como la regulación de tarifas de energía en la costa Caribe, una de las problemáticas más urgentes que atraviesan las familias, empresas y comercios de esa región.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención, el senador del Centro Democrático resaltó la importancia de la fraternidad y la solidaridad en momentos de adversidad, señalando que, pese a las diferencias, la nación debe reconocerse como un solo cuerpo social. Destacó que en los años recientes, las pruebas políticas y sociales sirvieron para ratificar el valor de la institucionalidad y la democracia colombiana, así como el funcionamiento de los llamados sistemas de pesos, contrapesos y balances previstos en las normas, lo que permitió la operatividad de las instituciones incluso en periodos difíciles, de acuerdo con lo que remarcó el congresista.

Haciendo eco de esa visión, insistió en la construcción de un "gran consenso nacional" que trascienda las distancias ideológicas. Recalcó que la transición que vive el país requiere de la capacidad colectiva para enfrentar retos como pobreza, inseguridad, desigualdad, crimen, violencia y corrupción. El mensaje fue dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y a los sectores de oposición, a quienes recordó la necesidad de retomar la sensatez y la austeridad en la administración pública, con un manejo responsable de los recursos.

El senador identificó entre las prioridades el tema de la seguridad, señalando la proliferación y fragmentación de grupos armados vinculados al crimen organizado como un factor que obstaculiza el crecimiento económico. Otro punto crítico expuesto fue la seguridad energética en la región Caribe, donde las dificultades con las empresas Air-e y Afinia han afectado gravemente el bienestar de la población y la competitividad regional, según expresó. Además, subrayó la urgencia de pagar la deuda de las plantas térmicas y evitar nuevos problemas de abastecimiento frente al Fenómeno del Niño.

En su agenda económica, el dirigente propuso articular esfuerzos con los empresarios para concertar leyes clave del semestre, como el presupuesto 2027, el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, ajustes fiscales y la próxima reforma tributaria. Finalizó advirtiendo sobre los altos costos y la sobrevaluación de la moneda, factores que afectan la competitividad y ponen en riesgo miles de empleos, haciendo un llamado a enfocar el trabajo conjunto en lograr progreso y un orden social justo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas del presidente del Senado frente a la crisis energética en la costa Caribe?

El presidente del Senado propuso resolver el problema estructural de las empresas Air-e y Afinia, responsables del suministro eléctrico en la costa Caribe, ya que la situación actual está perjudicando a familias y empresas de la región. Además, planteó pagar la deuda de las plantas térmicas y corregir decisiones regulatorias previas. Insistió en diversificar la matriz energética con alternativas como energía eólica, solar, biomasa y geotérmica, para garantizar la seguridad energética en el país y prevenir crisis similares asociadas, por ejemplo, al Fenómeno del Niño.

¿Qué retos económicos y sociales mencionó el Congreso Empresarial Colombiano según ANDI?

Según lo expuesto en el Congreso Empresarial Colombiano y de acuerdo con la ANDI, los principales retos señalados incluyen superar la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el crimen y la corrupción. Asimismo, se alertó sobre los efectos de un peso sobrevaluado y altos costos que afectan el sector productivo, poniendo en riesgo las exportaciones y el empleo. El llamado fue a la concertación de políticas económicas y a unir esfuerzos intersectoriales para recuperar la competitividad y lograr un orden social justo.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.