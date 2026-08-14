Muchas personas han querido invertir en Bitcoin, pero nunca se han atrevido por físico miedo. El temor a la volatilidad, el riesgo de perder el dinero o la complejidad de comprar y custodiar criptomonedas han hecho que miles de potenciales inversionistas decidan hacerse a un lado.

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El Bitcoin es la criptomoneda más grande y conocida del mundo. Aunque se le abona que ha provocado importantes ganancias para muchos inversionistas, también se caracteriza por las fuertes variaciones en su precio.

Pensando en ese perfil de personas, la comisionista de bolsa Acciones & Valores lanzó un Fondo de Inversión Colectiva que permite invertir tomando como referencia el comportamiento del Bitcoin, pero sin necesidad de comprar la criptomoneda directamente y con la tranquilidad de recuperar el 100% del capital al vencimiento del fondo.

La inversión mínima será de un millón de pesos y el fondo tendrá una duración de 31 meses. El dinero se invertirá a través de una nota estructurada que brinda exposición a un ETF llamado IBIT, un instrumento financiero administrado por BlackRock, la mayor administradora de activos del mundo, cuyo comportamiento sigue la evolución del precio del Bitcoin. De esta forma, el inversionista obtiene exposición a esta criptomoneda sin tener que comprarla directamente.

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“Muchas personas creen en el potencial del Bitcoin, pero no invierten porque les preocupa la volatilidad o porque no saben cómo comprarlo de manera segura. Con este fondo queremos ofrecer una alternativa sencilla, administrada por expertos y que les permita participar en una eventual recuperación del mercado sin asumir el riesgo de perder su capital al vencimiento”, explica Luis Felipe Aparicio, gerente de Acciones & Valores.

A diferencia de comprar Bitcoin directamente, donde cada persona debe encargarse de abrir cuentas, administrar billeteras digitales y proteger sus claves de acceso, este fondo ofrece una alternativa más simple, ya que la inversión es gestionada por Acciones & Valores y cuenta con una estructura respaldada por un banco internacional con calificación mínima grado de inversión.

El lanzamiento llega en un momento en el que muchos analistas consideran que el Bitcoin está pasando por un periodo de precios atractivos luego de la fuerte corrección registrada desde los máximos del año pasado.

La comisionista Acciones & Valores asegura que la estrategia es similar a la utilizada anteriormente con sus fondos estructurados sobre acciones de Brasil y Estados Unidos, creados en momentos en que esos mercados atravesaban caídas y que posteriormente registraron valorizaciones superiores al 20%.

El nuevo fondo está dirigido tanto a personas que quieren dar sus primeros pasos en este tipo de inversiones como a quienes ya conocen el mercado, pero prefieren hacerlo mediante un vehículo administrado y con protección del capital al vencimiento.

¿Cómo funciona la inversión en bitcoin con Acciones & Valores?

Inversión mínima: un millón de pesos.

Plazo: 31 meses.

Referencia: ETF IBIT de BlackRock.

Protección del 100 % del capital al vencimiento.

Potencial de rentabilidad de hasta el 50% en dólares si el activo registra una valorización.

No permite retiros anticipados.

¿Qué es Acciones & Valores en Colombia?

Acciones & Valores es una comisionista de bolsa colombiana con más de 70 años de trayectoria en el mercado de valores nacional.

La firma financiera ofrece servicios de intermediación bursátil, administración de portafolios de inversión, banca de inversión y distribución de fondos de inversión colectiva.

Adicionalmente, actúa como agente oficial de Western Union en Colombia, facilitando el envío y recepción de giros internacionales en todo el territorio patrio.

La empresa opera bajo la estricta vigilancia y supervisión continua de la Superintendencia Financiera de Colombia para garantizar la transparencia institucional.

Los clientes individuales y corporativos acceden a negociación de acciones locales, títulos de deuda pública, divisas y diversos instrumentos financieros del mercado global.

La comisionista implementa soluciones tecnológicas modernas para permitir a los usuarios gestionar sus inversiones personales de forma digital, rápida y segura.

Su equipo de analistas económicos elabora investigaciones del mercado bursátil que orientan las decisiones financieras estratégicas de inversionistas locales y extranjeros.

La entidad promueve la inclusión financiera acercando alternativas de inversión diversificadas a pequeños ahorradores y grandes capitales corporativos del país.

Sus alianzas comerciales estratégicas expanden la cobertura operativa facilitando transacciones de dinero nacional e internacional a millones de usuarios colombianos.

Con una sólida estructura de capital y buen gobierno corporativo, la firma consolida su reputación en el ecosistema bursátil colombiano.

Su compromiso con la innovación constante posiciona a la comisionista como un aliado estratégico fundamental para el crecimiento patrimonial sostenible.

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