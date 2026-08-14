José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, desmintió las versiones que señalan que estaría promoviendo o preparando un decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes.
A través de un pronunciamiento, Restrepo aseguró que nunca ha presentado una iniciativa de ese tipo, ni ha impartido instrucciones relacionadas con el retiro de trabajadores pensionados del sector público.
Frente a la información falsa que circula en medios de comunicación, me permito aclarar:
Es falso que esté promoviendo, preparando o haya propuesto un decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes.Lee También
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No he presentado una… pic.twitter.com/UtvZmaIFam
— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 14, 2026
El funcionario también negó haber realizado las declaraciones que algunos medios de comunicación le atribuyeron sobre este asunto y enfatizó que, además, no tiene competencia legal para expedir decretos del Gobierno Nacional.
Restrepo calificó las versiones como un ataque en su contra y rechazó que se le atribuyan propuestas o afirmaciones que, según dijo, nunca ha formulado.
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación, servidores públicos y ciudadanos para verificar la información antes de compartirla.
El vicepresidente insistió en que la discusión pública debe sustentarse en hechos comprobables y fuentes confiables, y recomendó consultar directamente los canales oficiales de la Vicepresidencia de la República para confirmar cualquier información relacionada con sus actuaciones o propuestas.
Con esta aclaración, busca desmentir la existencia de un decreto o iniciativa gubernamental impulsada por él sobre el retiro obligatorio de funcionarios pensionados.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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