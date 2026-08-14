José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, desmintió las versiones que señalan que estaría promoviendo o preparando un decreto para ordenar el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un pronunciamiento, Restrepo aseguró que nunca ha presentado una iniciativa de ese tipo, ni ha impartido instrucciones relacionadas con el retiro de trabajadores pensionados del sector público.

El funcionario también negó haber realizado las declaraciones que algunos medios de comunicación le atribuyeron sobre este asunto y enfatizó que, además, no tiene competencia legal para expedir decretos del Gobierno Nacional.

Restrepo calificó las versiones como un ataque en su contra y rechazó que se le atribuyan propuestas o afirmaciones que, según dijo, nunca ha formulado.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación, servidores públicos y ciudadanos para verificar la información antes de compartirla.

El vicepresidente insistió en que la discusión pública debe sustentarse en hechos comprobables y fuentes confiables, y recomendó consultar directamente los canales oficiales de la Vicepresidencia de la República para confirmar cualquier información relacionada con sus actuaciones o propuestas.

Con esta aclaración, busca desmentir la existencia de un decreto o iniciativa gubernamental impulsada por él sobre el retiro obligatorio de funcionarios pensionados.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.