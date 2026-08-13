Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaración de emergencia económica tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el país el lunes 10 de agosto, ocasionando daños severos en varias ciudades, entre ellas Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. De acuerdo con la información oficial entregada por el gobierno y citada por medios como La Silla Vacía, la gravedad de la tragedia llevó a la administración central a tomar medidas excepcionales para afrontar la situación y agilizar la reconstrucción en los territorios más afectados.

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Dentro de los anuncios principales, se destacan alivios temporales en el pago de servicios públicos destinados a hogares damnificados y la implementación de subsidios de arrendamiento para quienes resultaron sin vivienda. Según lo comunicado por el presidente Abelardo de la Espriella, estas acciones buscan ofrecer soluciones concretas durante el proceso de reconstrucción y aliviar la carga para las familias que, además de perder sus bienes, enfrentan la incertidumbre económica y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

La declaratoria de emergencia económica, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, habilita al gobierno para expedir decretos con fuerza de ley que permitan desplegar un abanico más amplio de ayudas. Entre las medidas económicas anunciadas se incluyen alivios tributarios, apoyos financieros y mecanismos de respaldo especialmente dirigidos a comerciantes y pequeños empresarios afectados, con el objetivo de evitar que los daños en la infraestructura empeoren la ya compleja situación económica de las regiones golpeadas.

Sumado a esto, el Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro. Este fondo tendrá la misión de canalizar recursos tanto nacionales como internacionales, destinados a la financiación de la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías, aeropuertos y demás infraestructuras primordiales dañadas por el sismo. Así mismo, se pondrán en marcha acciones para dinamizar la economía local, estimular la inversión y fomentar el empleo en las zonas afectadas.

Por su parte, el ministro de Hacienda confirmó el uso inmediato de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades y fortalecer la respuesta institucional. Asimismo, se gestionó un crédito de 450 millones de dólares ante el Banco Mundial para financiar las labores de emergencia, y se anunció el aplazamiento por un mes de los vencimientos de la declaración de renta de personas naturales, pasando las fechas de agosto a septiembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas económicas se anunciaron tras el terremoto en Colombia en agosto de 2026?

Tras el terremoto, las autoridades, según La Silla Vacía, anunciaron alivios en servicios públicos y subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas. Se contemplan apoyos financieros, alivios tributarios y recursos para comerciantes y pequeños empresarios. Además, se creó el Fondo Milagro para canalizar ayudas a la reconstrucción y se aplazó el vencimiento de la declaración de renta, junto con la gestión de un crédito de 450 millones de dólares ante el Banco Mundial.

¿Qué es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y cómo apoyará la emergencia?

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento del Gobierno destinado a financiar acciones de prevención y respuesta ante emergencias por fenómenos naturales. En este contexto, según información oficial, se utilizarán sus recursos para cubrir las necesidades urgentes de damnificados y reforzar la recuperación de las zonas afectadas tras el terremoto.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.