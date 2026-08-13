Por: Caracol TV

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La tasa representativa del mercado (TRM) para el jueves 13 de agosto de 2026 fue fijada en $3.123,28 por cada dólar estadounidense, según la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto representa un leve aumento de $2,21 respecto al valor del miércoles 12 de agosto, porcentaje equivalente a 0,07%. Aunque el incremento diario es mínimo, en el contexto de semanas y meses anteriores, el comportamiento de la moneda estadounidense evidencia una tendencia más marcada a la baja.

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Al repasar la evolución reciente del dólar en el país, se observa que hace una semana, el 6 de agosto, la TRM se ubicaba en $3.179,40. Es decir, la referencia actual está $56,12 por debajo, una baja de 1,77%. El contraste es mayor si se toma como punto de partida el valor de hace un mes: el 13 de julio era de $3.248,87, por lo que la disminución se amplía a $125,59, es decir, casi 3,87%. Frente a la TRM registrada el 1 de enero de 2026, con $3.757,08, el cambio es considerable: $633,80 menos, lo que significa una variación de 16,87%. Al comparar con el valor de hace un año ($4.017,12), la reducción alcanza $893,84, una disminución del 22,25%, de acuerdo con datos informados por Noticias Caracol.

Durante agosto se han percibido jornadas mayoritariamente a la baja. Por ejemplo, el 4 de agosto la TRM era de $3.230,44; el 5 de agosto bajó a $3.204,51 y el 6 de agosto a $3.179,40. El valor permaneció prácticamente estable durante el fin de semana siguiente, hasta llegar a $3.125,47 el 11 de agosto y $3.121,07 el 12 de agosto, antes del leve repunte del 13 de agosto. Así, el precio se mantiene por debajo del inicio de mes.

En cuanto al mercado cambiario en Colombia, Noticias Caracol expone los precios promedios de las principales capitales. Bogotá presenta precios de compra y venta de $3.340 y $3.390, respectivamente; Medellín de $3.360 y $3.500; Cali de $3.200 y $3.350; Cartagena de $3.750 y $3.980; Cúcuta de $3.290 y $3.340; y Pereira de $3.730 y $3.800.

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, indicó que factores internacionales, como el mercado laboral en Estados Unidos y la situación geopolítica en Medio Oriente, influirán en el comportamiento del dólar. Lama resaltó que el dato del NFP (‘non-farm payrolls’ o nóminas no agrícolas) será clave para consolidar la tendencia a la baja, pero advirtió que una nueva escalada en el conflicto podría invertir este escenario para Colombia y otras monedas emergentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado el precio del dólar en Colombia durante agosto de 2026?

El precio del dólar en Colombia durante agosto de 2026 ha mostrado una marcada tendencia a la baja, con caídas diarias que llevaron a la TRM de $3.230,44 el 4 de agosto hasta $3.123,28 el 13 de agosto. Este comportamiento se refleja en una caída continua en los principales días hábiles del mes, según registros oficiales de sitios como Noticias Caracol.

¿Qué significa NFP y por qué es importante para el precio del dólar en Colombia?

NFP, sigla en inglés de ‘non-farm payrolls’ o nóminas no agrícolas, es un indicador del mercado laboral en Estados Unidos. Según Rodrigo Lama, de Global66, este dato tiene gran relevancia ya que puede influir directamente en el valor del dólar en mercados internacionales, afectando también la TRM en Colombia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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