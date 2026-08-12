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Este martes 11 de agosto de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del sorteo de chance El Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más conocidos del país. El sorteo está programado para comenzar a las 10:55 de la mañana y su transmisión en tiempo real se realiza a través de YouTube, en los canales dispuestos para tal fin. Posteriormente, Noticias Caracol publica los resultados del día, lo que incluye el número mayor y las cifras adicionales, conocida también como la "quinta cifra", de acuerdo con la información oficial.

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El proceso para ser reconocido como ganador es estricto. Solo se reconoce el premio cuando la apuesta se encuentra debidamente registrada y la combinación elegida coincide exactamente con la modalidad seleccionada y en el mismo orden que el sorteo establece. De acuerdo con Noticias Caracol, no se admiten cambios en la secuencia ni aciertos parciales, por lo que la validez del resultado y la posibilidad de cobrar el premio dependen del completo y preciso acierto de los números.

El Dorado Mañana ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para que cada jugador elija aquella que mejor se adapte a sus preferencias y expectativas de ganancia. Cada modalidad tiene su propia tabla de premios, lo que significa que los montos a recibir varían de acuerdo con la elección y el dinero invertido. Según el portal, apostar a cuatro cifras directo paga 4.500 veces el valor apostado, mientras que la modalidad combinado reduce ese multiplicador a 208 veces. Las apuestas a tres cifras, tanto directo como combinado, pagan 400 y 83 veces, respectivamente. Por otro lado, las apuestas a dos o una cifra (‘pata’ y ‘uña’) entregan 50 y 5 veces el monto apostado. Algunas personas suelen combinar modalidades, sobre todo en sorteos matutinos como este, para aumentar sus posibilidades.

Para cobrar el premio, se requiere presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras o enmendaduras, y con el reverso debidamente diligenciado. El reclamante debe ser mayor de edad. Si el valor a reclamar es igual o superior a $100.000, el cobro debe realizarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete siguiendo los protocolos definidos. En caso de premios de mayor cuantía, podrían exigirse trámites adicionales, especialmente según el canal utilizado para la apuesta. Si la jugada se realizó por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago por transferencia electrónica, siempre que el usuario complete la verificación de identidad y entregue la documentación requerida por el operador, un procedimiento dirigido a evitar fraudes.

Todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, por lo que pueden aplicarse retenciones obligatorias, las cuales impactan el valor neto recibido por el ganador. Por esta razón, es recomendable conocer de antemano estas disposiciones. Esta información fue publicada por Noticias Caracol.

¿Cómo se puede cobrar un premio de chance El Dorado Mañana si la apuesta se hizo por Internet?

Si usted realizó su apuesta a El Dorado Mañana por medios digitales, el pago del premio puede efectuarse mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, es indispensable completar un proceso de verificación de identidad y presentar la documentación que el operador del juego requiere. Esto garantiza que el dinero llegue a la persona que efectivamente hizo la apuesta y ayuda a prevenir posibles fraudes, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta y premios que ofrece El Dorado Mañana?

El Dorado Mañana brinda varias modalidades para apostar: puede jugar a cuatro cifras directo (que paga 4.500 veces el valor apostado), combinado (208 veces), tres cifras directo (400 veces), combinado (83 veces), dos cifras ‘pata’ (50 veces) o una cifra ‘uña’ (5 veces). La ganancia depende tanto del tipo de jugada como del valor invertido, y los premios se pagan solo si se acierta la combinación exacta en la modalidad elegida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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