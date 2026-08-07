Por: Portal Bogotá

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La suerte volvió a tocar las puertas de quienes compraron la Lotería de Bogotá este jueves 6 de agosto de 2026. El sorteo número 2858 entregó notables oportunidades de premiación, con un plan que supera los 34.000 millones de pesos, según información publicada por el portal oficial de la Lotería de Bogotá. El evento, que mantiene la expectativa de miles de participantes semana tras semana, anunció como ganador del premio mayor de 10.000 millones de pesos al número 2944 de la serie 460.

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Los sorteos de la Lotería de Bogotá hacen parte de la tradición popular en Colombia, permitiendo que ciudadanos de diversas regiones sueñen con mejorar su vida a través del juego legal. De acuerdo con el cronograma divulgado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la Lotería de Bogotá realiza sus sorteos ordinarios cada jueves a las 10:30 de la noche, tanto de manera presencial como a través de plataformas en línea autorizadas. El evento más reciente evidencia no solo el interés por el premio mayor, sino la atención puesta en los pagos por aproximaciones —es decir, premios otorgados a números cercanos al ganador, con o sin serie— y otros premios millonarios que aumentan el atractivo de este sorteo.

Para quienes deseen participar, la Lotería de Bogotá facilita la adquisición de billetes y fracciones en puntos de venta autorizados, a través de loteros debidamente identificados, o mediante la página oficial www.loteriadebogota.com. Respecto a los ganadores, el proceso de reclamación depende del monto obtenido. Según lo informado por la entidad, aquellos premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden ser cobrados directamente con el lotero o en los puntos de venta especificados por la Lotería de Bogotá. En contraste, los premios que superen ese umbral deben reclamarse personalmente en la sede de la organización, ubicada en carrera 32A número 26-14 en Bogotá.

La transparencia y legalidad del proceso está avalada por el acompañamiento de autoridades designadas y, como recordó la Lotería de Bogotá, solo deben adquirirse billetes a través de canales oficiales para garantizar la validez de los premios. Los interesados pueden consultar detalles completos, imágenes y distribuciones de premios a través de las fuentes oficiales, asegurando información verídica y actualizada.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Para reclamar un premio de la Lotería de Bogotá, si el monto es inferior a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, usted puede acercarse a su lotero de confianza o a un punto de venta autorizado. Si el premio es mayor, el cobro debe hacerse personalmente en la sede oficial de la Lotería de Bogotá, ubicada en la ciudad.

¿Cuándo se realiza el sorteo de la Lotería de Bogotá y cómo participar?

El sorteo ordinario de la Lotería de Bogotá se celebra todos los jueves a las 10:30 de la noche, según el cronograma del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Para participar, usted debe adquirir de manera legal una fracción o billete con proveedores autorizados o mediante la página web oficial de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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