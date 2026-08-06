Por: Portal Bogotá

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Este jueves 6 de agosto de 2026, la Lotería de Bogotá ofrece a quienes participen la posibilidad de llevarse un premio mayor que asciende a 12.000 millones de pesos, así como otros premios por aproximación que pueden llegar a 1.000 millones. Si usted desea tentar la suerte, participar es un proceso sencillo que garantiza transparencia y múltiples oportunidades de ganar.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Lotería de Bogotá, el sorteo extraordinario número 2857 se realizará a partir de las 10:30 p. m., como lo dicta el cronograma oficial del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Los billetes pueden adquirirse en diferentes modalidades: por medio de la página web oficial de la entidad, a través de loteros o distribuidores autorizados o directamente en puntos físicos. Esta diversidad de opciones busca facilitar el acceso y proteger al comprador frente a eventuales fraudes, a la vez que fomenta el juego legal, que contribuye a sectores sensibles como la salud, según señala la entidad.

El proceso de compra en línea se encuentra bien detallado por la Lotería de Bogotá y consiste en ingresar al portal www.loteriadebogota.com, crear un usuario y contraseña, seleccionar el tipo de sorteo, digitar los números y serie con los que desea participar, escoger el número de fracciones e, inmediatamente, pagar de forma segura usando tarjeta de crédito, débito o la plataforma PSE, que significa Pagos Seguros en Línea. Quienes optan por esta vía no solo acceden al sorteo principal, sino también al juego 'Raspe y Gane Online', que otorga premios adicionales de manera inmediata.

Además de las oportunidades de ganar, la lotería promueve la transparencia al ofrecer instructivos sobre registro, compra y cobro, y publica información oficial sobre distribuidores y puntos de venta. Igualmente, la entidad divulga en sus redes sociales el plan de premios y los resultados de cada sorteo, invitando a los ciudadanos a informarse y a jugar solo en lugares autorizados.

Finalmente, quienes estén interesados pueden consultar los resultados de sorteos anteriores y conocer la agenda cultural y deportiva de Bogotá, disponible durante el mes de agosto, a través de los canales digitales mencionados por la Lotería de Bogotá y la Alcaldía de la ciudad.

¿Cómo puede comprar un billete de la Lotería de Bogotá de forma segura?

Para adquirir un billete de la Lotería de Bogotá de manera segura, usted debe hacerlo exclusivamente en el portal web oficial www.loteriadebogota.com, en puntos físicos autorizados o con los loteros o distribuidores certificados, según la información oficial publicada por la Lotería de Bogotá. Estas opciones garantizan la legalidad y la protección de su compra.

¿Cuáles son los premios y cómo funciona el juego ‘Raspe y Gane Online’ en la Lotería de Bogotá?

De acuerdo con la Lotería de Bogotá, el sorteo especial de este jueves ofrece un premio mayor de 12.000 millones y premios adicionales, como secos de hasta 1.000 millones. El juego ‘Raspe y Gane Online’ permite acceder a premios instantáneos adicionales al comprar billetes por internet, brindando más oportunidades a los participantes registrados en la plataforma oficial. ‘Raspe y Gane’ es un sistema digital que replica la experiencia del tradicional ‘raspa y gana’, pero en modalidad online.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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