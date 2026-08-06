Por: Portal Bogotá

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Para los habitantes de Bogotá, conocer los canales de atención asignados al servicio público de aseo es fundamental para resolver inquietudes, peticiones o reclamos sobre la recolección de residuos, barrido, limpieza y otras tareas asociadas al aseo. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, usted puede comunicarse directamente con el operador del servicio en su localidad utilizando las líneas telefónicas, correos electrónicos o acercándose a los puntos físicos de atención que cada empresa dispone.

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La capital está dividida en zonas asignadas a diferentes operadores de aseo. Por ejemplo, Promoambiental atiende barrios en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Sus usuarios pueden comunicarse al teléfono (601) 744 7638, acudir a la Transversal 4 #51A-25 en Chapinero, o escribir a juridica@promoambientaldistrito.co. Limpieza Metropolitana (LIME) es responsable de las localidades de Teusaquillo, Tunjuelito, Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar. Para contactarlos, están disponibles en la Carrera 62 #19-04 Int. 4, el teléfono (601) 486 3300 y el correo lime@lime.com.co.

Ciudad Limpia es la empresa a cargo de Kennedy y Fontibón, y atiende solicitudes en la Avenida Boyacá #6B-20/28, por el teléfono (601) 260 4804 o el correo juridica@ciudadlimpia.com.co. Bogotá Limpia se encarga de Engativá y Barrios Unidos, con atención presencial en la Carrera 69 #80-27/45 Local 4 (Centro Empresarial Avenida 80) y canales como el teléfono (601) 745 0621 o el correo notificacionesjudiciales@bogotalimpia.com. Para los residentes de Suba, el operador es Área Limpia, disponible en la Avenida Calle 127 #60-75, el número telefónico (601) 624 1243 y el correo linea110@proceraseo.co.

Antes de presentar su solicitud, la Alcaldía recomienda identificar cuál es el operador responsable en su sector, lo que garantiza que la respuesta sea rápida y precisa. Adicionalmente, la plataforma Aseo Bogotá ofrece una fuente actualizada y sencilla para consultar información sobre operadores, ecopuntos, buenas prácticas de disposición de residuos y novedades sobre el servicio. Como resalta la Alcaldía de Bogotá, cuando los ciudadanos separan adecuadamente los residuos y respetan las rutas y horarios de recolección, contribuyen a mantener la ciudad limpia y en mejores condiciones.

¿Cuáles son los canales de atención de los operadores de aseo en Bogotá?

Cada operador de aseo en Bogotá dispone de teléfonos, correos electrónicos y sedes físicas para atender las inquietudes, quejas o solicitudes de los usuarios. Es importante verificar qué operador corresponde a su localidad antes de contactar, utilizando los datos de contacto publicados por la Alcaldía o consultando la página de Aseo Bogotá.

¿Qué debo hacer antes de presentar una queja sobre el servicio de aseo en Bogotá?

Primero, identifique el operador de aseo asignado a su sector para que el trámite sea atendido correctamente. Puede verificar esta información consultando la comunicación oficial de la Alcaldía o accediendo al portal Aseo Bogotá, donde encontrará datos de contacto y tips para resolver inquietudes sobre recolección de residuos y otros servicios asociados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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