Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como una ciudad de puertas abiertas para la cultura, con una variedad de actividades que buscan fomentar la reflexión y fortalecer el tejido comunitario. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), reconocido por su labor en la promoción artística en la capital, junto con su programa ‘Culturas en Común’, invita a la ciudadanía a la presentación de ‘Cuando no éramos vacío’, una obra interdisciplinaria que reúne danza, teatro físico y poesía. Esta puesta en escena tendrá lugar en el Instituto Educativo Distrital (IED) Colegio Garcés Navas, ubicado en la localidad de Engativá, el jueves 13 de agosto de 2026, a partir de las 10:00 a. m., con entrada gratuita hasta completar aforo, de acuerdo con información difundida por la Alcaldía de Bogotá y el propio Idartes.

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La obra ‘Cuando no éramos vacío’ surge no solo como una expresión artística, sino como un espacio de encuentro en el que jóvenes artistas y estudiantes se integran para compartir y explorar temáticas relacionadas con el duelo y la transformación personal. La inspiración para esta pieza la aporta la escritora colombiana Piedad Bonnett, cuyas reflexiones han servido de base para un proyecto que invita a pensar en el arte no solo como entretenimiento, sino como herramienta para la creación, la reflexión personal y colectiva, y la construcción de comunidad. Según Idartes, este tipo de eventos se enmarcan en los objetivos del programa ‘Culturas en Común’, el cual busca dinamizar la vida cultural de diferentes territorios de Bogotá mediante propuestas gratuitas y participativas.

El evento tiene lugar en el contexto de una agenda cultural dedicada a celebrar los 488 años de Bogotá, con actividades artísticas, deportivas y recreativas abiertas al público. Los ciudadanos podrán disfrutar de diferentes propuestas a lo largo del mes de agosto, consolidando así la capital como un epicentro cultural. Las iniciativas, según información oficial compartida en el portal de la Alcaldía, pretenden acercar el arte y la cultura a todos los sectores de la ciudad, fortaleciendo la inclusión y la diversidad en el acceso a los bienes culturales. Todos los detalles sobre la obra, fechas, dirección y acceso fueron comunicados de manera oficial por Idartes y la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuál es el objetivo del programa ‘Culturas en Común’ de Idartes en Bogotá?

El programa ‘Culturas en Común’ del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) tiene como finalidad acercar el arte y la cultura a las comunidades de diferentes territorios de Bogotá, ofreciendo actividades gratuitas que propicien espacios de reflexión y creación colectiva entre ciudadanos, artistas y estudiantes, de acuerdo con información proporcionada por Idartes.

¿De qué trata la obra ‘Cuando no éramos vacío’ y a quién está dirigida?

La obra ‘Cuando no éramos vacío’ es una propuesta interdisciplinaria inspirada en reflexiones de la escritora Piedad Bonnett, que une danza, teatro físico y poesía para abordar temas de duelo y transformación personal. Está dirigida especialmente a jóvenes artistas y estudiantes, pero el evento está abierto al público general, según lo informado por la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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