Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal contra Hugo Fernando Silva Soto, señalado de haber simulado un accidente de tránsito para encubrir el asesinato de su expareja, Karen Cecilia López Avendaño, y del hijo de ambos, un bebé de tan solo 10 meses. Los hechos, que han conmocionado a la capital del país, ocurrieron el 12 de diciembre de 2025 en las inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la investigación, la hipótesis inicial de un siniestro vial fue descartada tras las labores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas entidades establecieron que las lesiones encontradas en las víctimas no correspondían a las producidas en un accidente común, sino que eran compatibles con un doble homicidio.

Según información suministrada por la Fiscalía General, ese día, los organismos de emergencia hallaron un automóvil estrellado contra un árbol. En el interior, se encontraban sin vida Karen Cecilia López Avendaño y el menor, mientras que el acusado fue encontrado inconsciente. Las pruebas han permitido reconstruir con detalle el recorrido hecho por Silva Soto: primero recogió a su expareja y después al bebé, desplazándose hasta el sector de Villa Luz en Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, Silva Soto, una vez quedó a solas con el menor, presuntamente lo zarandeó, provocándole un trauma raquimedular cervical debido a movimientos bruscos de aceleración y desaceleración, lesión fatal. Al descubrir la muerte de su hijo, Karen Cecilia López Avendaño habría confrontado a Silva Soto. Fue en ese momento cuando, según las investigaciones, el acusado la atacó con arma blanca, generándole una herida letal en la arteria carótida izquierda.

La Fiscalía sostiene que, después de cometer ambos asesinatos, Silva Soto intentó eliminar rastros de sangre dentro del vehículo utilizando luz artificial y desechó los elementos usados en esa limpieza. Luego condujo hasta el barrio Bosque Popular, acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor y estrelló deliberadamente el auto contra un árbol para simular un accidente.

Las pruebas también indican que el carro pertenecía a la pareja actual del acusado, mientras que la expareja, Karen Cecilia López Avendaño, no sabía manejar ni tenía licencia, pese a que fue hallada en el puesto del conductor. Además, la Fiscalía cuenta con registros según los cuales, un día después de la captura, Silva Soto habría solicitado a una mujer destruir pruebas electrónicas, situación que será presentada en el juicio.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos de homicidio agravado contra menor de edad, homicidio agravado contra la madre y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado permanece privado de la libertad. La audiencia preparatoria quedó para el 20 de octubre de 2026, con eventuales fechas alternas en caso de ser necesario.

¿Qué pruebas presentó la Fiscalía en el caso de Hugo Fernando Silva Soto por el doble homicidio en Bogotá?

La Fiscalía presentó pruebas como videos de cámaras de seguridad, análisis biológicos y reconstrucción del recorrido del acusado. Además, se utilizaron exámenes médicos y forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que confirmaron que las lesiones no correspondían a un accidente vial, así como registros de llamadas en las cuales Silva Soto habría pedido eliminar evidencia.

¿Por qué la Fiscalía descarta la hipótesis de accidente de tránsito en la muerte de Karen Cecilia López Avendaño y su hijo?

Según los informes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las lesiones de las víctimas no eran compatibles con las que produce un accidente vehicular. Esto llevó a la Fiscalía a señalar que se trató de un doble homicidio, respaldado por elementos probatorios y testimonios recogidos durante la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z