La propuesta del Distrito para crear una sobretasa con la que se financiaría la modernización del alumbrado público en Bogotá ha despertado dudas entre los ciudadanos, especialmente después de que la secretaría de Hacienda hiciera una precisión sobre quiénes tendrían que asumir ese cobro.

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Aunque inicialmente se explicó quela contribución recaería sobre los estratos 4, 5 y 6, además de predios comerciales, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, aclaró en ‘La Luciérnaga’ que también habría casos en los que inmuebles de estratos 1, 2 y 3 entrarían a hacer parte de la medida.

Acá, la aclaración que hizo la funcionaria (3:34:50):

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Secretaria de Hacienda aclaró qué predios de estratos 1, 2 y 3 sí pagarían el nuevo impuesto

Durante su entrevista en ‘La Luciérnaga’, Cadena aseguró que la intención del proyecto es proteger a los hogares con menor capacidad económica, pero explicó que el estrato no será el único criterio para definir quiénes aportarán a la financiación del alumbrado inteligente.

En ese sentido, hizo una precisión sobre algunos inmuebles que sí quedarían cobijados por la sobretasa.

“Quiero hacer una claridad: algunos predios del estrato 1, 2 y 3 pagarían. Predios que valgan más de 1.000 millones de pesos, porque también entendemos que hay que proteger la capacidad de pago en esos estratos, pero que también allí hay contribuyentes que podrían hacer parte de la financiación de este proyecto”, afirmó la funcionaria.

Con esa explicación, el Distrito dejó claro que la excepción aplicaría únicamente para predios de alto valor ubicados en esos estratos.

¿Quiénes pagarían la nueva sobretasa para modernizar el alumbrado de Bogotá?

La propuesta presentada por la Administración Distrital contempla que la mayor parte del recaudo provenga de los estratos 4, 5 y 6, así como de predios comerciales y otros usos.

Según explicó la Secretaría de Hacienda, para los hogares de estrato 4 el aporte promedio sería de unos 11.000 pesos mensuales; para estrato 5, cerca de 19.000 pesos; y para estrato 6, alrededor de 29.000 pesos.

¿Para qué serviría el nuevo cobro en Bogotá?

La Administración de Bogotá sostiene que los recursos tendrían destinación exclusiva para la modernización del alumbrado público y no podrían utilizarse para otros fines.

El objetivo es reemplazar el sistema actual por un modelo de alumbrado inteligente, con luminarias telegestionadas y una infraestructura que permita incorporar herramientas como sensores y cámaras para fortalecer la seguridad y mejorar la eficiencia energética de la ciudad.

La secretaria de Hacienda aseguró que este tipo de sistemas ya opera en otras ciudades y defendió que Bogotá requiere dar ese paso para actualizar su infraestructura de iluminación.

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