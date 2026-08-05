Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud presentaron la Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud. Esta nueva estrategia fue implementada en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia de la ciudad, y busca agilizar el acceso de la ciudadanía a medicamentos, autorizaciones para procedimientos médicos, citas y otras necesidades relacionadas con el sistema de salud. El objetivo principal es evitar que los usuarios deban recurrir a procesos judiciales para obtener la atención y los servicios requeridos.

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De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud, en Bogotá se reconocen diversos obstáculos dentro del sistema de salud que afectan la dignidad de los usuarios: negación o demora en la entrega de medicamentos, falta de autorizaciones, retrasos en cirugías, o el acceso restringido a especialistas. Estas situaciones, que en principio son administrativas, pueden llegar a transformarse en conflictos jurídicos, razón por la cual se habilita esta alternativa para resolverlas de manera más eficiente y cercana al ciudadano.

La estrategia hace parte del marco “Salud sin barreras”, con el cual el Distrito garantiza orientación y gestión para que los usuarios encuentren en un solo lugar respuestas integrales a sus dificultades de acceso a servicios de salud. Las Casas de Justicia son escenarios clave porque concentran, día tras día, las necesidades reales de la población bogotana. En palabras de César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, “Esta estrategia responde a una visión moderna del acceso a la justicia, de prevenir el conflicto antes de que llegue a los despachos judiciales... El acceso a la justicia no comienza cuando una persona presenta una tutela o acude a un juez, sino cuando el Estado crea mecanismos efectivos para garantizar que los derechos se hagan realidad, eliminando barreras para su goce efectivo”.

En el 2025, según la Secretaría de Seguridad, se atendieron 6.199 requerimientos en las Casas de Justicia relacionados con temas de salud; de estos, 4.840 tuvieron origen en dificultades para recibir medicamentos, autorizaciones, procedimientos o acceso a especialistas y citas. Además, 1.874 casos requirieron la intervención de facilitadores legales para iniciar derechos de petición o tutelas.

El nuevo proceso dispone que quienes acudan a las Casas de Justicia o Unidades Móviles serán orientados por personal capacitado, quienes remitirán los casos de salud de inmediato a la Secretaría Distrital de Salud para gestión prioritaria y seguimiento. Se prevé una respuesta entre tres y cinco días para Capital Salud y hasta 15 días para otras Entidades Promotoras de Salud (EPS). Además, hay seguimiento continuo de los casos y, si es necesario, intervención legal por parte de los abogados facilitadores.

De esta manera, Bogotá fortalece su compromiso institucional para proteger el derecho a la salud y eliminar las trabas que hoy impiden el acceso oportuno y efectivo a servicios vitales, consolidando a las Casas de Justicia como espacios integrales de atención ciudadana.

¿Cómo puede un ciudadano acceder a la Ruta de Gestión y Resolución de Barreras en Salud en Bogotá?

Un ciudadano puede acercarse a cualquiera de las 16 Casas de Justicia que hay en Bogotá o a las Unidades Móviles de Justicia. Allí, un profesional atenderá su caso y, si la necesidad está relacionada con salud, será canalizada de forma prioritaria a la Secretaría Distrital de Salud para recibir una respuesta administrativa en plazos establecidos, lo que evita recurrir inicialmente a trámites judiciales.

¿Qué casos puede resolver la Ruta Distrital de Salud sin necesidad de acudir a un juez?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la ruta está diseñada para atender situaciones como la no entrega o entrega incompleta de medicamentos, falta o demora en autorizaciones médicas, asignación de citas, continuidad de tratamientos, y dificultades en procesos de afiliación o portabilidad del sistema de salud, contribuyendo a resolverlas administrativamente antes de llegar a instancias judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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