Por: Portal Bogotá

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Este jueves 6 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes de agua programados, según información suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La suspensión temporal del servicio responde a obras de mantenimiento e instalación de equipos que buscan mejorar el suministro de agua potable en diferentes localidades de la ciudad. Tal como se explica, las intervenciones tienen como objetivo reducir el riesgo de daños serios en la red de tuberías y los accesorios de distribución. Estas labores requieren interrumpir el servicio para que puedan ejecutarse en condiciones de seguridad para el personal técnico y los residentes afectados.

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De acuerdo con los datos de la EAAB, la localidad de Barrios Unidos, específicamente los barrios Rionegro y Los Andes, será una de las zonas intervenidas. El área comprendida va desde la carrera 50 hasta la carrera 68, entre la calle 90 y la calle 100. Aquí, el corte está programado para comenzar a las 8:00 a. m. y se extenderá por un plazo de hasta 24 horas, debido a la instalación de una válvula en la red de acueducto.

En la localidad de Suba, los barrios San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental también estarán sin suministro de agua por las obras en la infraestructura de distribución. El sector afectado abarca desde la carrera 136A hasta la carrera 153A, entre la calle 142 y la calle 144. El corte está programado para iniciar a las 10:00 a. m. y durará hasta 24 horas, debido a trabajos de empalme de redes de acueducto.

La EAAB ha recomendado a los ciudadanos una serie de acciones para mitigar los efectos de estos cortes. Se aconseja llenar el tanque de reserva antes de que comience la suspensión y, en caso de almacenar agua en recipientes, asegurarse de usarla antes de 24 horas para conservar su potabilidad. Además, la entidad hace énfasis en la importancia de usar el agua racionalmente, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos durante estas horas. En casos donde sea necesario, la EAAB ofrecerá suministro de agua a través de carrotanques, dando prioridad a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de personas. Para solicitar este servicio, se encuentra habilitada la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el jueves 6 de agosto de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios Rionegro y Los Andes en la localidad de Barrios Unidos, así como San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental en la localidad de Suba, estarán afectados por la suspensión temporal del servicio de agua este 6 de agosto de 2026.

¿Qué recomendaciones entrega la EAAB para afrontar los cortes de agua programados en Bogotá?

La EAAB recomienda llenar los tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el líquido de manera racional centrando el uso en el lavado de manos y la preparación de alimentos, y solicitar carrotanques a través de la Acualínea 116 en casos de necesidad prioritaria en clínicas, hospitales o centros de alta afluencia de público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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