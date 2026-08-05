Por: Portal Bogotá

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En el contexto del puente festivo de la Batalla de Boyacá, programado del 6 al 9 de agosto de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha dispuesto un riguroso operativo para garantizar la movilidad en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad. De acuerdo con información oficial de la SDM, para este festivo se espera que 1.122.577 vehículos salgan de Bogotá y que retornen 1.013.096, cifras que evidencian la magnitud del flujo vehicular que se presenta durante estos días.

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Este puente festivo presenta características particulares frente a otros festivos del año. El comportamiento en la salida de los viajeros será escalonado, iniciando desde la tarde del jueves 6 de agosto y extendiéndose durante la mañana del viernes. Por su parte, el retorno masivo de los viajeros se concentrará el domingo 9 de agosto, fecha en la que se implementará la medida conocida como pico y placa regional. Esta estrategia permite organizar el ingreso a la ciudad dividiendo los horarios de entrada de vehículos según el último número de la matrícula: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar automóviles con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., aquellos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Esta restricción se aplicará en los nueve principales corredores de acceso a la capital, como la autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario, calle 80, carrera Séptima y otras vías regionales importantes. Incumplir esta medida conlleva una sanción de $633.200, según lo informó la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, el operativo contempla el ajuste de tiempos semafóricos en sectores de alta demanda, la implementación de intermitencias en puntos de tráfico crítico como la autopista Sur y el establecimiento del reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183. Todo esto, apoyado por agentes civiles de tránsito, guías de movilidad, gerentes en vía y la Policía de Tránsito, quienes estarán de manera permanente monitoreando la situación.

La SDM recomienda a los conductores revisar las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos, acatar los límites de velocidad y normas de tránsito, y nunca conducir bajo efectos del alcohol. Además, recuerda la importancia de proteger a los actores viales más vulnerables, fortaleciendo la cultura del respeto en la vía para lograr desplazamientos más seguros durante el puente festivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional durante el puente festivo del 9 de agosto en Bogotá?

El pico y placa regional implementado el domingo 9 de agosto de 2026 en Bogotá determina los horarios de ingreso a la ciudad según el último dígito de la placa del vehículo. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. ingresan los vehículos con placa par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. pueden ingresar los de placa impar. Estos controles aplican a todos los accesos principales, y su incumplimiento implica una multa económica.

¿Qué medidas recomienda la Secretaría Distrital de Movilidad para viajar seguro en el puente festivo?

La Secretaría Distrital de Movilidad sugiere a los ciudadanos revisar el estado técnico del vehículo antes de viajar, respetar los límites de velocidad y normas de tránsito, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol y proteger especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas, con el objetivo de priorizar la seguridad vial durante el puente festivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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