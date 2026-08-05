Por: Portal Bogotá

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El clima siempre es un protagonista en la programación diaria de la ciudadanía bogotana. De acuerdo con el informe emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), este jueves 6 de agosto de 2026 será clave estar atentos a las condiciones meteorológicas. Según el reporte oficial, durante la madrugada se presentará cielo parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias ligeras especialmente en la localidad de Usme, mientras que para el resto de la ciudad el tiempo será predominantemente seco. La temperatura mínima pronosticada es de 11 °C, un dato relevante para quienes deben salir temprano en la mañana y desean tomar precauciones en cuanto a la vestimenta.

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En las horas de la mañana la nubosidad continuará siendo variable, sin embargo, el predominio del tiempo seco dará cierta tranquilidad a los bogotanos que tengan actividades programadas al aire libre. Toda esta información ha sido facilitada por el propio IDIGER, entidad responsable de monitorear y comunicar el estado del clima y los riesgos asociados en la ciudad.

Para quienes desean información en tiempo real, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) se convierte en una herramienta fundamental. Este sistema permite conocer de manera oportuna y detallada los cambios en el clima, lo cual ayuda a planificar mejor la jornada y estar prevenidos ante cualquier eventualidad meteorológica. Un ejemplo de la utilidad del SAB se evidencia en las publicaciones que IDIGER realiza en sus redes sociales, mostrando a los ciudadanos cómo aprovechar los datos del pronóstico y tomar mejores decisiones.

Además, existe la opción de consultar mapas interactivos para conocer las zonas donde se están presentando lluvias en Bogotá. El procedimiento es sencillo: usted debe ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co y, en la sección de “Tipos de mapa”, seleccionar “Lluvias”. Luego, solo debe digitar la dirección de interés para verificar si está lloviendo en ese punto específico de la ciudad. Esta funcionalidad es accesible desde cualquier dispositivo, lo que facilita la consulta tanto desde el hogar como desde la oficina o en movimiento.

Consultar periódicamente los informes de entidades oficiales y utilizar las plataformas digitales disponibles son acciones que pueden evitar contratiempos y permitir que la ciudadanía aproveche al máximo los espacios y actividades programadas en un día tan especial como el cumpleaños de Bogotá.

¿Qué dice el pronóstico del clima para Bogotá el jueves 6 de agosto de 2026?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), para el jueves 6 de agosto de 2026 se esperan lluvias ligeras en la localidad de Usme durante la madrugada, mientras que en las demás localidades habrá predominio de tiempo seco y temperaturas mínimas de 11 °C. La nubosidad será variable durante la mañana, pero no se esperan precipitaciones relevantes fuera de Usme.

¿Cómo se consulta el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Consultar si está lloviendo en un sector específico de Bogotá a través de Mapas Bogotá es sencillo: usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar 'Lluvias' en la sección de “Tipos de mapa” y digitar la dirección deseada para ver en tiempo real la situación climática de ese lugar. Esto puede hacerse desde su celular, tablet o computador para mayor comodidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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