Por: VALORA ANALITIK

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La reforma tributaria que presentó la Alcaldía de Bogotá trae una novedad que ha pasado casi desapercibida frente al debate por la nueva sobretasa al impuesto predial.

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Además de crear mecanismos para financiar el sistema de alumbrado inteligente, la Administración Distrital también propone eliminar de manera permanente tres impuestos y barreras tributarias que hoy impactan a empresas, comerciantes y pequeños emprendedores.

El anuncio fue hecho por la secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, durante el evento Tendencias del Sector Inmobiliario 2026, organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca.

La iniciativa hace parte del proyecto de Acuerdo Ciudad Inteligente, que ya fue radicado en el Concejo de Bogotá y que busca modernizar la infraestructura de la capital, atraer inversión privada, generar empleo y simplificar el sistema tributario.

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Mientras una parte de la discusión se ha concentrado en la nueva sobretasa al predial para financiar el alumbrado público inteligente, el Distrito también plantea desmontar definitivamente tres cargas tributarias que considera innecesarias o que dificultan la actividad económica.

En su intervención, Ana María Cadena explicó que el propósito es hacer más competitivo el sistema tributario de Bogotá y eliminar cargas que afectan el desarrollo empresarial, especialmente de pequeños negocios y emprendedores.

Los tres impuestos que se eliminarían en Bogotá

Uno de los cambios más importantes consiste en la eliminación definitiva del impuesto de Publicidad Exterior Visual, un tributo que actualmente deben asumir quienes instalan elementos publicitarios visibles en la ciudad.

Con la reforma, este impuesto desaparecería de manera permanente si el Concejo de Bogotá aprueba el proyecto de Acuerdo. La Administración considera que esta medida permitirá reducir cargas tributarias para las empresas y facilitar el desarrollo de actividades económicas relacionadas con publicidad, comercio y promoción empresarial. Durante la presentación del proyecto, la Secretaría de Hacienda incluyó esta eliminación como una de las principales medidas para simplificar el sistema tributario distrital y hacerlo más competitivo frente a otras ciudades del país.

Otro de los tributos que dejaría de existir es el impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos. Actualmente este gravamen aplica sobre determinadas actividades relacionadas con espectáculos públicos y juegos de suerte y azar. La propuesta de la Administración Distrital plantea eliminarlo de manera permanente como parte del proceso de simplificación tributaria que acompaña la estrategia de Ciudad Inteligente.

La Secretaría de Hacienda sostiene que la eliminación de este impuesto hace parte de un paquete de medidas orientadas a reducir trámites, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y hacer más atractivo el entorno para la inversión.

Quizá el cambio con mayor impacto para pequeños empresarios y emprendedores es la eliminación de la retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en los pagos hechos mediante tarjetas débito y crédito para quienes registren ingresos inferiores a 1.933 UVT.

En la práctica, la propuesta busca que estos emprendedores dejen de sufrir esa retención cuando reciben pagos electrónicos, mejorando su flujo de caja y facilitando el crecimiento de sus negocios.

La medida está dirigida a pequeños comerciantes y emprendedores que utilizan datáfonos y plataformas de pago, un segmento que en los últimos años ha crecido de forma importante gracias al aumento de los pagos digitales. La secretaria de Hacienda señaló que se espera que esta eliminación también incluya transacciones con billeteras digitales y Bre-b.

Para la Administración Distrital, eliminar esta retención representa un incentivo para la formalización empresarial y para fortalecer el ecosistema de pequeños negocios que operan en Bogotá.

Los impuestos se eliminarían mientras nace una nueva sobretasa al predial

Aunque la reforma elimina estas tres cargas tributarias, también propone crear una nueva sobretasa al impuesto predial para financiar la transformación del sistema de alumbrado público de Bogotá.

La iniciativa busca reemplazar la totalidad de las luminarias por tecnología LED, instalar cámaras de videovigilancia, sensores ambientales, botones de pánico y desarrollar una red de infraestructura inteligente que permita detectar incendios, inundaciones y otras emergencias mediante herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esta contribución no será pagada por las viviendas ni los pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3. En cambio, sí aplicará para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como para inmuebles comerciales, industriales, financieros, dotacionales y lotes.

La reforma también trae incentivos para empresas e inversionistas

La propuesta tributaria presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán no se limita a la eliminación de impuestos. También contempla beneficios para atraer nuevas inversiones a Bogotá.

Entre ellos se encuentra una exención progresiva del impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante diez años para empresas que realicen inversiones superiores a $4.600 millones en activos fijos dentro de alguna de las 92 actividades estratégicas definidas por el Distrito. Dependiendo del monto invertido, el beneficio podrá oscilar entre el 100 % y el 10 %.

Las compañías que ya operan en la ciudad también podrían acceder a descuentos temporales en el ICA cuando desarrollen nuevas inversiones, mientras que los proyectos ubicados en el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá tendrían incentivos adicionales en ICA, predial y delineación urbana, siempre que generen empleo.

Adicionalmente, el proyecto incorpora beneficios para la renovación urbana, el desarrollo de vivienda destinada al arrendamiento especializado y la recuperación de inmuebles patrimoniales mediante exenciones tributarias, así como un plan de alivios para más de un millón de contribuyentes con obligaciones pendientes, quienes podrían obtener descuentos del 50 % en intereses y sanciones si pagan la totalidad del capital adeudado antes del 18 de diciembre de 2026.

Ahora será el Concejo de Bogotá el encargado de debatir el proyecto de Acuerdo. Si la iniciativa es aprobada, la ciudad no solo tendría un nuevo esquema para financiar el alumbrado inteligente, sino también un sistema tributario con menos cargas para algunos sectores económicos.

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