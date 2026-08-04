En el marco de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el cronograma oficial de movilizaciones programadas del 4 al 10 de agosto.

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Diversas agrupaciones comunitarias y colectivos ciudadanos organizaron manifestaciones, concentraciones estáticas y eventos conmemorativos en múltiples sectores geográficos de la capital colombiana.

Estas iniciativas ciudadanas se enmarcan en las libertades constitucionales de manifestación pacífica distribuyéndose estratégicamente a lo largo de la urbe, indicó Semana al replicar la información.

Adicionalmente, la administración distrital alista operativos especiales frente a las marchas convocadas por el Pacto Histórico en rechazo a la investidura presidencial de Abelardo De La Espriella.

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Con el propósito de resguardar el bienestar de marchantes y peatones, la Secretaría de Gobierno desplegará gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

Los funcionarios institucionales intervendrán para mediar en los puntos neurálgicos, incentivando acuerdos comunitarios y resguardando el orden público en las vías.

Corresponde verificar oportunamente las actualizaciones de tráfico emitidas por las autoridades viales antes de ejecutar trayectos urbanos durante las jornadas de protesta en Bogotá.

Monitorear el flujo vehicular previene contratiempos en los desplazamientos habituales y reduce imprevistos en la red de transporte público de la ciudad.

Calendario de manifestaciones en Bogotá del 4 al 8 de agosto

Martes 4 de agosto

Plantón: “Convocatoria al gran plantón: ¡exigimos justicia laboral!”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Ministerio de Trabajo (carrera 7 # 31-10)

Localidad: Santa Fe

Miércoles 5 de agosto

Evento cultural con reivindicaciones: “El sector LGTBI del sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica”

Hora: 6:30 a. m.

Lugar: Portal Américas

Localidad: Kennedy

Convoca: Mesa del Sur LGTBI

Plantón: “Velatón por Harold Aroca García”

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Portal Américas

Localidad: Kennedy

Convoca: Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y Corporación Mujer Sigue Mis Pasos

Jueves 6 de agosto

Plantón: “En contra de las políticas de Abelardo De La Espriella”

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Plaza de Bolívar

Localidad: La Candelaria

Convoca: Alianza por la Vida, Pacto Popular por la Defensa de Colombia y Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.)

Plantón: “En memoria de Blanco”

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Intersección de la calle 63 con carrera 30

Localidad: Teusaquillo

Convoca: Guardia Albirroja Sur

Viernes 7 de agosto

Evento cultural con reivindicaciones: “Jornada contracultural antifascista”

Hora: 9:30 a. m. – 4:00 p. m.

Lugar: Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur)

Localidad: Bosa

Convoca: Taller Contracultural La Comadreja, La Milpa Roja, Colectiva Vullozax, Brigada Antifascista Libertadora, Punto Renacer y Comité del Cuidado

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Las calles son nuestras – toma antifascista’

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Parkway (punto de encuentro: D1 Parkway)

Localidad: Teusaquillo

Plantón: ‘Vamos a gritar a todo pulmón: gracias, Petro’

Hora: 1:00 p. m.

Lugar: Plaza de Bolívar

Localidad: La Candelaria

Sábado 8 de agosto

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Pinta mural ruta de la memoria – Chucua La Vaca’

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Parque María Paz (calle 5A Sur # 82-63)

Localidad: Kennedy

Convoca: Colectivo Parchando Ando

¿Dónde es la posesión de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se llevará a cabo en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Este evento protocolario se hará el próximo viernes siete de agosto, fecha en que inicia formalmente el nuevo periodo constitucional de gobierno en el territorio nacional.

El recinto seleccionado para albergar la sesión plenaria del Congreso en pleno es el complejo Arena USC, perteneciente a la Universidad Santiago de Cali.

La decisión marca un hecho histórico al descentralizar el acto institucional, alejándolo de la tradicional Plaza de Bolívar situada en el centro de Bogotá.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República aprobaron de forma oficial el traslado del Congreso para sesionar extraordinariamente en la capital vallecaucana.

El moderno complejo universitario ofrece ventajas estratégicas de infraestructura, capacidad para miles de asistentes, accesibilidad vial sobre la calle Quinta y cercanía a instalaciones militares.

Para garantizar la seguridad de jefes de Estado extranjeros e invitados internacionales, las autoridades dispusieron un Puesto de Mando Unificado con más de once mil efectivos.

El esquema operativo incluye estrictos controles viales, monitoreo permanente en municipios periféricos y restricción total al vuelo de drones durante el desarrollo de las actividades diplomáticas.

El evento congregará a mandatarios latinoamericanos, representantes de la realeza europea y diversas delegaciones internacionales en este relevante escenario académico del suroccidente colombiano.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.