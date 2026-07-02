Lo que inicialmente parecía una jornada de protestas ciudadanas por descontentos logísticos ordinarios escaló rápidamente a una crisis de orden público y movilidad sin precedentes en el sur de la capital. Este jueves 2 de julio de 2026, Bogotá y el municipio vecino de Soacha amanecieron fracturados por un bloqueo total en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 62A. El colapso, que mantiene congelada la Troncal Sur de TransMilenio, dejó al descubierto una problemática mucho más profunda y alarmante que el simple inconformismo por el espacio público: una asfixiante ola de inseguridad y extorsiones que tiene contra las cuerdas a los sectores productivos de la localidad de Tunjuelito.
La parálisis obligó a la cancelación del servicio en 11 estaciones clave en plena hora pico de la mañana, dejando a miles de ciudadanos a pie y obligando al Distrito a desplegar de urgencia a sus equipos de Diálogo Social para evitar que la principal arteria de entrada a Bogotá permanezca sitiada.
El estallido en el sector del Frigorífico Guadalupe agrupa las voces de comerciantes de plantas de sacrificio, transportadores de carga pesada y residentes de barrios tradicionales como Madelena y Venecia. Sin embargo, el motivo que terminó por rebosar la copa fue la denuncia abierta de un enemigo invisible pero letal: las bandas delincuenciales.
“Comerciantes y transportadores del Frigorífico denuncian ser víctimas de una asfixiante ola de extorsiones por parte de bandas criminales que operan en la zona. Según los manifestantes, los constantes cobros ilegales y las amenazas contra su integridad han hecho insostenible su actividad diaria”, detalla el reporte de la movilización, justificando el llamado urgente a la cúpula de la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad.Lee También
Camión se estrelló contra una casa en Bogotá y quedó incrustado; video mostró el fuerte impacto Hermano de Zulma Guzmán rompió el silencio y dio detalles: "Llevábamos más de 7 años sin tener contacto" Oscura prueba que expone a extranjero implicado en asesinato de Natalia Villalba, modelo en Bogotá Hombre fingió ser vigilante para atacar a su expareja en Bogotá: la golpeó, abusó y la robó
Esos son los videos:
Ver esta publicación en Instagram
A este clamor por garantías de vida se le suman tres reclamos estructurales contra la administración distrital:
Rechazo a los rigurosos operativos de control de espacio público, así como a las estrictas inspecciones de cargue y descargue de mercancías. Fuertes quejas por las rigurosas restricciones de vertimientos impuestas a las plantas de sacrificio del sector. Los vecinos de Madelena y Venecia exigen el arreglo inmediato de las vías internas, destruidas por el tráfico pesado, y mayor seguridad en los accesos peatonales.
La afectación vial es total en ambos sentidos de la Autopista Sur, lo que obligó a Transmilenio a aplicar modificaciones operativas de emergencia para evitar que los buses articulados quedaran atrapados en el trancón.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO