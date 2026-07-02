Lo que inicialmente parecía una jornada de protestas ciudadanas por descontentos logísticos ordinarios escaló rápidamente a una crisis de orden público y movilidad sin precedentes en el sur de la capital. Este jueves 2 de julio de 2026, Bogotá y el municipio vecino de Soacha amanecieron fracturados por un bloqueo total en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 62A. El colapso, que mantiene congelada la Troncal Sur de TransMilenio, dejó al descubierto una problemática mucho más profunda y alarmante que el simple inconformismo por el espacio público: una asfixiante ola de inseguridad y extorsiones que tiene contra las cuerdas a los sectores productivos de la localidad de Tunjuelito.

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La parálisis obligó a la cancelación del servicio en 11 estaciones clave en plena hora pico de la mañana, dejando a miles de ciudadanos a pie y obligando al Distrito a desplegar de urgencia a sus equipos de Diálogo Social para evitar que la principal arteria de entrada a Bogotá permanezca sitiada.

El estallido en el sector del Frigorífico Guadalupe agrupa las voces de comerciantes de plantas de sacrificio, transportadores de carga pesada y residentes de barrios tradicionales como Madelena y Venecia. Sin embargo, el motivo que terminó por rebosar la copa fue la denuncia abierta de un enemigo invisible pero letal: las bandas delincuenciales.

Esos son los videos:

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A este clamor por garantías de vida se le suman tres reclamos estructurales contra la administración distrital:

Rechazo a los rigurosos operativos de control de espacio público, así como a las estrictas inspecciones de cargue y descargue de mercancías. Fuertes quejas por las rigurosas restricciones de vertimientos impuestas a las plantas de sacrificio del sector. Los vecinos de Madelena y Venecia exigen el arreglo inmediato de las vías internas, destruidas por el tráfico pesado, y mayor seguridad en los accesos peatonales.

La afectación vial es total en ambos sentidos de la Autopista Sur, lo que obligó a Transmilenio a aplicar modificaciones operativas de emergencia para evitar que los buses articulados quedaran atrapados en el trancón.

Componente del Sistema Estado Operativo Actual Medida de Contingencia Activada Portal Sur Fuera de servicio Operación suspendida temporalmente. Estaciones del Eje Sur (10 puntos) Fuera de servicio Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo (Soacha) permanecen cerradas. Flota Troncal (Articulados) Operación parcial Realizando retornos obligatorios en la estación General Santander para devolver el flujo hacia el norte. Flota Zonal (SITP) Desvíos activos Los buses zonales aplican desvíos obligatorios por las vías internas de los barrios aledaños. Ruta Alterna Sugerida Habilitada Las autoridades de tránsito recomiendan desviar con tiempo y tomar la Avenida Agoberto Mejía. ¿Por qué está cerrado el Portal Sur de TransMilenio este jueves 2 de julio? El Portal Sur y las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana y Perdomo suspendieron su operación debido a un bloqueo total en la Autopista Sur, a la altura del Frigorífico Guadalupe. La protesta de comerciantes de plantas de sacrificio, transportadores y vecinos del sector impide el paso en ambos sentidos de la vía, afectando la movilidad de miles de usuarios en Soacha y Bogotá durante la hora pico de la mañana.

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