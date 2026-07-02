La movilidad en el sur de Bogotá se encuentra sumida en un absoluto caos durante la jornada de este jueves 2 de julio de 2026. Una serie de manifestaciones ciudadanas trancaron por completo uno de los principales corredores de acceso a la capital, dejando a miles de trabajadores y estudiantes atrapados en monumentales represamientos vehiculares. El punto crítico de la jornada se localiza en la Autopista Sur con carrera 62A, en el sector del Frigorífico Guadalupe, donde un grupo de residentes decidió tomarse las vías de hecho, afectando tanto el tránsito particular como el sistema de transporte masivo.

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Las autoridades del Distrito ya desplegaron a los Equipos de Diálogo para intentar mediar con los manifestantes y levantar los bloqueos. Sin embargo, mientras se logra un acuerdo, el panorama vial es crítico en el sur, y se recomienda a toda la ciudadanía armarse de paciencia y desviar con tiempo.

El impacto de las protestas en el sector del Frigorífico Guadalupe obligó a la empresa TransMilenio a suspender la operación en todo el eje sur de la ciudad. Los buses articulados no tienen paso debido a que los manifestantes ocuparon de manera total tanto la calzada mixta como los carriles exclusivos.

Hasta el momento, las siguientes estaciones y puntos de abordaje se encuentran completamente cerrados y sin operar:

Portal del Sur

Alquería

Venecia

Sevillana

Madelena

Perdomo

Bosa

La Despensa

León XIII

Terreros – Hospital C.V.

Bogotá enfrenta dos focos activos de protestas en simultáneo, lo que tiene a las autoridades de tránsito ejecutando desvíos de emergencia en dos localidades clave:

Punto Activo de Bloqueo ¿Quiénes Manifiestan? Estado de la Vía e Impacto Autopista Sur con Carrera 62A (Sector Frigorífico) Residentes del sector. Afectación total. Sin paso en ambos sentidos viales (oriente-occidente y occidente-oriente). Calzadas mixtas y exclusivas bloqueadas. Carrera 8 con Calle 12 (La Candelaria) Gremio de recicladores por la defensa de sus derechos. Cierre vial implementado. Marcha activa frente a las instalaciones de la Corte Constitucional para garantizar seguridad.

Para los conductores que se desplazan desde el municipio de Soacha o los barrios del sur con destino al centro y norte de Bogotá, las autoridades distritales sugieren abandonar la Autopista Sur y tomar los siguientes corredores viales complementarios:

Avenida Primero de Mayo

Avenida Villavicencio

Avenida Agoberto Mejía

Avenida Gaitán Cortés

Se espera que en las próximas horas las mesas de diálogo con los residentes de la Autopista Sur permitan habilitar al menos un carril intermitente para descongestionar este crucial punto de la capital.

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