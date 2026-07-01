Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sur de Bogotá. Allí, un camión perdió el control y terminó incrustado contra una vivienda en la localidad de Usme, dejando una escena que rápidamente se difundió en redes sociales. El hecho ocurrió en la calle 81B Bis Sur con carrera 10D Este y también provocó problemas de movilidad en ese sector de la ciudad.

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La Secretaría de Movilidad confirmó que se trató de un siniestro vial por choque contra un objeto fijo. El vehículo de carga impactó la vivienda y quedó atravesado sobre la vía, lo que obligó a las autoridades a enviar una unidad de Tránsito para controlar la emergencia y coordinar el paso de los vehículos. La entidad también pidió a los conductores transitar con precaución.

Video mostró cómo quedó el camión tras estrellarse contra una casa en Bogotá

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que el camión rojo, de placas VES-184, terminó con la parte trasera incrustada en una vivienda de un piso. El impacto destruyó parte de una pared, afectó una ventana y comprometió una sección del techo, mientras parte de la carrocería quedó dentro de la casa.

Como se observa en las imágenes, el vehículo ocupó casi toda la vía, por lo que varios motociclistas tuvieron que subirse al andén para seguir su camino. La circulación permaneció restringida durante varias horas mientras las autoridades adelantaban las maniobras para atender la emergencia y retirar el camión del lugar.

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#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial por choque con objeto fijo, camión tipo furgón colisiona contra una vivienda en la localidad de Usme, calle 81B Bis Sur con carrera 10D Este. Al momento no se tiene información de personas lesionadas. pic.twitter.com/owIDfSQpvp — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 1, 2026

Pese a lo aparatoso del accidente, con base en información de la Secretaría de Movilidad, el choque no habría dejado personas lesionadas. Además, la Policía de Tránsito indicó que las partes involucradas llegaron a un acuerdo económico, por lo que no fue necesario elaborar un informe oficial del caso.

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