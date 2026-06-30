Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jhon Alexánder Zamora Valladales, de 42 años, falleció este lunes 29 de junio de 2026 en la Ruta 40, vía Espinal – Ibagué, a la altura del kilómetro 5 más 890 metros, luego de que la motocicleta que conducía se saliera de la calzada y chocara contra un árbol. El siniestro ocurrió a las 7:54 de la mañana y fue atendido por unidades de la Secretaría de Movilidad de Ibagué. La víctima perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

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Un lunes trágico para Ibagué. Jhon Alexander Zamora Valladales salió a la carretera como cualquier otro día y nunca llegó a su destino. El hombre de 42 años perdió el control de su motocicleta en uno de los corredores viales más transitados del Tolima y su vida se apagó lejos de los suyos, al borde de la vía.

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Las autoridades confirmaron que el siniestro ocurrió a las 7:54 a. m. en la Ruta 40, vía Espinal – Ibagué, específicamente a la altura del kilómetro 5 más 890 metros. Según el reporte oficial, la motocicleta se salió de la calzada y terminó impactando contra un árbol. Zamora Valladales falleció en el lugar de los hechos, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo por su vida.

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Tras conocerse el deceso, Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, lamentó el hecho y renovó el llamado a la ciudadanía. “Reiteramos el llamado a todos los actores viales a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y mantener siempre comportamientos seguros en las vías, con el propósito de prevenir hechos que lamentablemente enlutan a las familias ibaguereñas”, expresó el funcionario. Martínez también extendió las condolencias institucionales a la familia y seres queridos de la víctima.

El caso quedó en manos de las unidades competentes, quienes iniciaron los procedimientos establecidos para la investigación del siniestro vial. Las autoridades de tránsito adelantan las diligencias para determinar las causas exactas del accidente en el corredor Espinal – Ibagué, una de las vías de mayor flujo vehicular del departamento del Tolima.

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