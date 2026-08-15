Por: El Espectador

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Los exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, reafirmaron públicamente su compromiso de cumplir las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a su responsabilidad en miles de secuestros durante el conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, la JEP había fijado inicialmente una pena uniforme de ocho años para los siete exmiembros del Secretariado, al atribuirles responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Sin embargo, tras revisar las apelaciones presentadas, el organismo judicial determinó que las penas debían ser diferenciadas conforme al grado de participación y la función asumida por cada uno en estos hechos.

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La decisión final de la JEP se tradujo en una sanción de ocho años para Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo; siete años para Pastor Alape; seis para Julián Gallo y cinco para Rodrigo Granda. El tribunal detalló la forma en que cada compareciente participó en la política de secuestros y enfatizó la importancia de individualizar las sanciones. Rodrigo Londoño manifestó, en representación del grupo, que el acatamiento a las sentencias propias constituye una oportunidad para avanzar en acciones de reparación a las víctimas y en la reconstrucción de los territorios afectados.

Al mismo tiempo, los exintegrantes esperan respuesta de la Sección de Apelación acerca de diversas solicitudes de aclaración presentadas por víctimas y las propias partes involucradas. Han resaltado la necesidad de que la JEP establezca garantías jurídicas y operativas para que el proceso de cumplimiento de las sanciones avance con certeza. Además, solicitaron que el tribunal y el gobierno nacional aseguren la continuidad y las condiciones del proceso de reincorporación de más de 13.000 excombatientes.

Este escenario se cruza con las posturas del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió en medio de crisis de seguridad y humanitaria. De acuerdo con El Espectador, De la Espriella expresó su intención de eliminar instituciones creadas para la implementación del acuerdo de paz, como la Unidad de Implementación y la figura del Comisionado para la Paz, trasladando esas funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. Ha sostenido que su prioridad será la seguridad de la ciudadanía y el desmontaje de sistemas de impunidad.

Tales anuncios han provocado críticas por parte de sectores que defienden el acuerdo de paz, así como del expresidente Juan Manuel Santos, quien insiste en que el jefe de Estado debe respetar el acuerdo establecido. Las tensiones entre las decisiones judiciales y el entorno político reflejan la complejidad de un país donde la violencia sigue afectando a víctimas y comunidades, pese a los compromisos de las partes involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las sanciones impuestas por la JEP a los exintegrantes del último Secretariado de las Farc?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dispuso sanciones diferenciadas a los siete exmiembros del último Secretariado de las Farc, a partir de su grado de responsabilidad en los secuestros. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Pastor Alape, siete; Julián Gallo, seis; y Rodrigo Granda, cinco, según precisó El Espectador.

¿Qué implica la decisión del gobierno de De la Espriella frente a la implementación del acuerdo de paz y la JEP?

De acuerdo con El Espectador, De la Espriella manifestó antes de asumir el cargo que, de tener la posibilidad, eliminaría algunos componentes del acuerdo de paz, incluidas instituciones como la JEP. Tras su posesión, anunció la eliminación de entidades que considera redundantes y aseguró que las funciones relacionadas con la paz serán asumidas por el Comisionado Nacional de Seguridad, lo que marca una transformación significativa en la forma en la que se gestionarán tanto la paz como la seguridad en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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