Por: EL PILON SA

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Jaime Miranda, conocido entre sus allegados como ‘Hombrecito’ y oriundo de El Copey, fue asesinado a tiros en Valledupar la mañana del sábado 15 de agosto. De acuerdo con la información divulgada, el ataque ocurrió en la transversal 23 con calle 20, muy cerca del establecimiento comercial ‘La Villana’. Miranda se encontraba en el exterior del local cuando dos individuos, que se transportaban en una motocicleta, arribaron al sitio. Presuntamente, uno de ellos descendió del vehículo, se aproximó y le disparó al comerciante sin mediar palabra.

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Según las versiones conocidas, la víctima, tras ser impactada por los proyectiles, intentó refugiarse en el interior del establecimiento. Sin embargo, el agresor lo siguió y, una vez dentro, habría vuelto a disparar contra Miranda. Después de consumar el ataque, ambos sujetos huyeron del lugar en la misma motocicleta en la que llegaron, dificultando inicialmente la identificación de los responsables. Esta información fue dada a conocer por fuentes citadas en la publicación de Enteratevalledupar.

Miranda fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia a un centro asistencial en Valledupar, dada la gravedad de sus heridas. A pesar de los esfuerzos médicos, el comerciante no sobrevivió y falleció tras el ataque. Este hecho ha generado gran conmoción en el sector comercial y entre quienes conocían a Miranda, quien era reconocido en la zona por su apodo y su actividad dentro de la comunidad.

De manera extraoficial, se ha sabido que Miranda habría sido objeto de dos atentados anteriores, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado si estos hechos guardan relación con su asesinato. Igualmente, se conoce que recientemente enfrentó una tragedia familiar a raíz de la muerte violenta de un ser querido, contexto que también es materia de investigación. No obstante, estos detalles permanecen bajo análisis en las indagaciones que están en curso.

Las autoridades continúan adelantando pesquisas para esclarecer el crimen, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recolección de elementos materiales probatorios. Estos procedimientos resultan fundamentales para identificar a los responsables y establecer el posible motivo detrás del homicidio de Jaime Miranda, en medio de la preocupación de la comunidad por el incremento de la violencia en el área.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Jaime Miranda, conocido como ‘Hombrecito’, en Valledupar?

De acuerdo con información preliminar citada por Enteratevalledupar, el comerciante Jaime Miranda fue asesinado al recibir varios disparos por parte de un individuo que descendió de una motocicleta junto con un acompañante. Las autoridades investigan los hechos y han iniciado la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido y determinar a los responsables.

¿Por qué las autoridades investigan atentados previos y el contexto familiar de Jaime Miranda?

De manera extraoficial, se menciona que Miranda habría sido víctima de atentados anteriores y habría vivido recientemente la muerte violenta de un familiar. Las autoridades consideran relevante esta información, ya que podría estar relacionada con el móvil del homicidio o aportar pistas para identificar a los responsables, aunque dichos datos aún deben ser confirmados en el marco de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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