Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El cierre de las Ferias de Cartago, en el Valle del Cauca, que transcurrió por varios días en un ambiente de expectativa y alegría, quedó empañado en sus últimos minutos por un trágico hecho violento. De acuerdo con la información publicada por El Diario, cuando se esperaba que la jornada finalizara sin homicidios, la violencia irrumpió inesperadamente la noche del domingo 9 de agosto. Andrés Leonardo Espinosa Ipía, un hombre de 28 años, murió apuñalado durante una riña ocurrida entre cuidadores de vehículos mientras aún se celebraba el último concierto de las fiestas, protagonizado por el cantante pereirano Jhonny Rivera.

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La riña, según reporta El Diario, inició como una discusión habitual entre dos hombres que competían por vigilar los vehículos estacionados en uno de los espacios habilitados para el parqueo de carros y motos en medio de las festividades. Sin embargo, el enfrentamiento escaló hasta un punto crítico. En medio de la disputa, uno de los involucrados habría sacado un arma cortopunzante y atacó a Andrés Leonardo Espinosa Ipía, causándole dos heridas mortales en el pecho. La gravedad de las lesiones fue tal que la víctima falleció de inmediato en el lugar de los hechos, lo que provocó conmoción entre las personas que todavía permanecían en los alrededores de la zona donde se realizaban las ferias.

El impacto del homicidio fue aún más significativo porque ocurrió justo cuando las celebraciones estaban por terminar y pocas horas antes de que un terremoto sacudiera al país la mañana siguiente, el lunes 10 de agosto. Este violento episodio opacó el esfuerzo tanto de las autoridades como de la comunidad por mantener la tranquilidad durante todos los días del evento, y dejó a la ciudad marcada por la tragedia. Ante esta situación, las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad del presunto agresor.

Este hecho de sangre transformó el desenlace de unas fiestas que se buscaba terminaran con saldo positivo y sin víctimas fatales, recordando la persistente preocupación social por la seguridad en eventos públicos.

¿Qué ocurrió en las Ferias de Cartago y quién era la víctima del homicidio?

En las Ferias de Cartago, la noche del 9 de agosto, Andrés Leonardo Espinosa Ipía, de 28 años, murió tras ser apuñalado en medio de una riña entre cuidadores de vehículos. Según El Diario, el hecho se produjo durante el último concierto del evento, en un área destinada al estacionamiento, lo que conmocionó a los asistentes y dejó una huella trágica en el cierre de las fiestas.

¿Por qué la riña entre cuidadores de vehículos terminó en homicidio durante el evento?

De acuerdo con la información de El Diario, la discusión entre cuidadores de vehículos, aparentemente por motivos relacionados con la vigilancia de los carros y motos en las ferias, escaló hasta convertirse en un ataque con arma cortopunzante. El desenlace violento, que provocó la muerte en el lugar de Andrés Leonardo Espinosa Ipía, evidenció el riesgo de conflictos en contextos de alta concentración de público y competencia informal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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